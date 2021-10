SteelSeries dévoile ses nouveaux casques sans fil Arctis 7+ et 7P+

Après les Arctis 7X et Arctis 7P l'année dernière, SteelSeries présente cette semaine de nouveaux casques pour gamers, les Arctis 7+ et 7P+. Comme leurs noms l'indiquent, il s'agit d'évolution des précédents modèles, disposant notamment d'une autonomie de plus de 30 heures avec une charge rapide (3 heures en 15 minutes), une connectivité USB-C et une compatibilité avec de nombreux appareils.

Le constructeur détaille ces casques :

– Spécialement conçu avec une compatibilité multi-système sur PC, PlayStation, Mac, Android, Switch et Oculus Quest 2, l'Arctis 7+ intègre une fonction sans fil 2,4 GHz sans perte pour un rendu à très faible latence via un dongle USB-C. Pour que les joueurs puissent jouer sans interruption, l'Arctis 7+ dispose d'une autonomie de plus de 30 heures non-stop, de commandes simples à utiliser, y compris le ChatMix, et d'un arceau en acier léger et durable ainsi que d’une bande élastique réglable, semblable au bandeau des lunettes de ski, pour un ajustement confortable. Le micro ClearCast rétractable, certifié Discord, utilise un design bidirectionnel pour une suppression des bruits et une clarté vocale supérieures, et dispose d'un indicateur de sourdine à LED. Arctis 7P+ Wireless – Spécialement conçu pour un son 3D puissant de nouvelle génération sur PlayStation 5 et PlayStation 4, avec une compatibilité multiplateforme sur PC, Mac, Android, Switch et Oculus Quest 2, l'Arctis 7P+ utilise un son sans fil sans perte à 2,4 GHz pour un son à latence ultra-faible via un dongle USB-C. La batterie d'une autonomie de plus de 30 heures pour un jeu non-stop avec une recharge USB-C, les commandes simples à utiliser, y compris le sidetone (contrôle du micro), et l’arceau en acier léger et durable avec une bande élastique réglable, aident les joueurs à rester à la fois concentrés et à jouer confortablement pendant les longues sessions de jeu. Un micro ClearCast rétractable, certifié Discord, intègre une conception bidirectionnelle pour une suppression du bruit et une clarté vocale supérieures, et dispose d'un indicateur de sourdine à LED.

Bien que ces casques fonctionnent avec de nombreux appareils, SteelSeries met en avant l'utilisation sur PC avec Sonar, son nouveau logiciel audio permettant notamment d'activer le ChatMix, le son Surround virtuel 7.1 ainsi que d'autres fonctionnalités qui seront lancées l'année prochaine. Les Arctis 7+ et 7P+ sont déjà disponibles, à 219,90 € chez LDLC.