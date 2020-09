SteelSeries dévoile la Rival 3 Wireless, une nouvelle souris avec double connectique sans fil et énorme autonomie

SteelSeries vient de présenter aujourd'hui une nouvelle souris pour gamers, la Rival 3 Wireless, qui est comme son nom l'indique un modèle sans fil. Mais elle est surtout dotée d'une double connectique sans fil pour l'utiliser facilement sur de nombreux appareils, avec une très grosse autonomie.

La Rival 3 Wireless embarque ainsi la technologie Quantum 2.0 de SteelSeries, avec une connexion USB pour PC à 2,4 GHz, une cadence de 1 000 Hz et une latence de 1 ms, mais il est également possible de l'utiliser sur d'autres appareils avec le Bluetooth 5.0. Et c'est grâce au capteur TrueMove Air économe que la souris peut atteindre les 400h d'autonomie sans recharge, soit environ un an d'utilisation d'après SteelSeries. Ce capteur grimpe jusqu'à 18 000 CPI et 400 IPS, c'est un modèle conçu avec PixArt et il reprend le suivi d'inclinaison fluide lors de la levée, comme sur la Sensei Ten.

Du côté de la finition, SteelSeries a opté pour du polymère durable afin que les boutons mécaniques tiennent jusqu'à 60 millions de clics, et les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser une ou deux piles pour faire varier le poids de la Rival 3 Wireless de 106 à 95 g. Compatible avec le logiciel SteelSeries Engine, la souris peut enfin enregistrer cinq profils dans sa mémoire intégrée.

La Rival 3 Wireless de SteelSeries est disponible dès maintenant, contre 59,99 €, vous pouvez également retrouver la Rival 3 filaire à 39,95 € sur Amazon.fr.