SteelSeries améliore ses souris Rival 3 pour gamers

La plupart des constructeurs de périphériques pour gamers ont un produit phare dans leur catalogue et du côté de chez SteelSeries, c'est sans doute les Rival, d'excellentes souris conçues pour les jeux de tir, mais qui se révèlent être très polyvalentes. Le constructeur danois a déjà amélioré cette gamme, jusqu'à la Rival 5, mais pour son 25e anniversaire qui approche, il veut moderniser un modèle emblématique.

SteelSeries dévoile cette semaine les souris Rival 3 Gen 2 et Rival 3 Wireless Gen 2, « les plus performantes dans le monde des souris de jeu ». Ces modèles embarquent des commutateurs mécaniques résistant à 60 millions de clics, avec une latence de 1,35 ms (filaire) ou 1,9 ms (sans fil), des capteurs optiques TrueMove conçus en collaboration avec PixArt et un revêtement 100 % PTFE. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces souris SteelSeries Rival 3 Gen 2 et Rival 3 Wireless Gen 2 :

RIVAL 3 GEN 2 SERIES



Les souris de jeu de la série Rival 3 Gen 2 sont conçues pour des performances ultra-rapides, avec une latence de clic ultra-optimisée de seulement 1,35 ms. Cela garantit une réactivité quasi instantanée pour des réactions ultra-rapides, permettant aux joueurs de surpasser la concurrence. De plus, un capteur optique True Move Core 8 500 DPI assure précision et exactitude à chaque glissement. La durabilité et l'endurance sont les marques de fabrique de la série Rival 3 Gen 2, avec 60 millions de clics garantis. Pesant 77 g (95-106 g pour la version sans fil), le design éprouvé en combat de la Rival 3 promet des performances durables, assurant une fiabilité pour les années à venir. La Rival 3 Gen 2 met un fort accent sur le style, avec un rétroéclairage sous 360° amélioré alimenté par la technologie d'éclairage SteelSeries Prism. RIVAL 3 GEN 2 WIRELESS SERIES



En plus de toutes les fonctionnalités clés de la souris filaire Rival 3 Gen 2, la Rival 3 Wireless Gen 2 introduit des améliorations substantielles avec le capteur optique True Move Air 18k DPI, offrant une exécution exceptionnelle en jeu pour les mouvements brusques et les glissades. Couplé à une accélération maximale de 40 g et une latence de clic ultra-optimisée de seulement 1,9 ms, les joueurs peuvent profiter de performances hors pair. La technologie Quantum 2.0 Dual Wireless est un autre avantage pour les joueurs, offrant une grande flexibilité avec un dongle USB pour une connectivité sans fil de qualité gaming avec le Bluetooth 5.0. Cette technologie permet de se connecter à un large éventail d'appareils, améliorant ainsi la polyvalence et la commodité d'ensemble, ce qui est idéal pour ceux qui passent du travail au jeu. Pour éviter des interruptions gênantes, l'autonomie de la batterie de la Rival 3 Wireless Gen 2 a été considérablement prolongée, offrant de 45 à 200 heures sur 2,4 GHz et jusqu'à 450 heures avec Bluetooth. Les joueurs peuvent ainsi profiter de plusieurs mois de jeu ininterrompu sans avoir à remplacer fréquemment les piles. La souris fonctionne avec une seule pile AAA et est compatible avec les options rechargeables, ce qui permet de réduire le poids de la souris tout en conservant les sensations de la Rival. La souris sans fil Rival 3 Gen 2 reste ainsi efficace, durable et légère pour les sessions de jeu prolongées. De plus, les joueurs peuvent maintenant ajouter une touche de couleur à leurs setups avec de nouvelles options de couleurs vives, notamment aqua, lavande et blanc, aux côtés de la couleur classique noire.

La fiche technique est impressionnante et SteelSeries a voulu « un prix accessible dans la catégorie "luxe abordable" ». Ces nouvelles souris ne vous ruineront pas, comptez 39,99 € pour la Rival 3 Gen 2 et 59,99 € pour la Rival 3 Wireless Gen 2, les souris sont disponibles sur Amazon et à la Fnac.

