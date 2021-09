SteelSeries dévoile les Prime Mini, de petites souris avec ou sans fil pour gamers

Si vous appréciez les périphériques de SteelSeries, vous connaissez sans doute déjà les souris Prime, Prime Wireless et Prime+, eh bien, le constructeur dévoile cette semaine deux nouveaux modèles dans cette gamme, les Prime Mini et Prime Mini Wireless, plus petites et surtout plus légères.

SteelSeries explique en effet que la Prime Mini est 12 % plus légère, contre 9 % pour la Prime Mini Wireless, grâce à une forme ergonomique réduite. À l'intérieur, nous retrouvons des interrupteurs Prestige OM magnétiques optiques pour une vitesse d'activation accrue et une durée de vie cinq fois plus longue que la concurrence d'après le constructeur. Il affirme que même le 100e millionième sera aussi précis que le premier, un argument de taille.

Prime Mini – Plus petite. Plus légère. La Prime Mini ne pèse que 61 g avec une forme réduite, conçue pour assurer un confort longue durée. La matière hyper-durable a été choisie pour supporter les parties intenses, et sa finition mate texturée assure une prise en main antidérapante. Le capteur TrueMove Air offre des performances dignes des joueurs professionnels, et la personnalisation embarquée facilite la sélection des paramètres. Prime Mini Wireless – Plus petite, plus légère et sans fil. Reprenant la même forme que la Prime Mini et incluant une option de débridage, la Prime Mini Wireless ne pèse que 73 g pour réduire la fatigue de la main ; sa batterie haut de gamme offre plus de 100 heures de jeu et une recharge rapide. Tous les ingrédients de la victoire sont fournis, y compris une conception hyper-durable pour une utilisation intense, une finition mate texturée pour une prise en main antidérapante. Le capteur TrueMove Air pour des performances dignes des joueurs professionnels et une personnalisation embarquée.

La Prime Mini est vendue 69,99 € et il faudra compter 139,99 € pour la Prime Mini Wireless, déjà vendue à ce prix-là sur Amazon.