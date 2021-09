SteelSeries dévoile la souris Aerox 3 Wireless et le clavier Apex 7 TKL en édition limitée Ghost

SteelSeries vient de dévoiler cette semaine la Ghost Edition, une collection de périphériques pour gamers en édition limitée arborant un revêtement blanc. Elle comprend pour l'instant deux modèles, à savoir la souris Aerox 3 Wireless et le clavier Apex 7 TKL, déjà très appréciés des joueurs.

Le constructeur présente sa collection Ghost et les deux périphériques :

Cette collection combine à la fois style et performance pour que chaque gamer soit jaloux de votre setup. Un clavier fait pour l’eSport, et une souris ultralégère, délivrant des performances haut de gamme pour assurer un gameplay fluide et rapide, dotés d’un coloris en édition limitée et d’un éclairage RVB, constituent cette collection à part.