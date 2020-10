SteelSeries dévoile ses souris Aerox 3 et Aerox 3 Wireless

SteelSeries continue d'agrandir son catalogue de périphériques pour gamers et dévoile aujourd'hui deux nouvelles souris, les Aerox 3 et Aerox 3 Wireless, des modèles ultra légers, avec donc une version filaire et une déclinaison sans fil, mais les différences entre les deux modèles ne s'arrêtent pas à la connectivité.

L'Aerox 3 Wireless embarque ainsi un capteur optique TrueMove Air, conçu par PixArt, pouvant grimper à 18 000 CPI avec 400 IPS et 40 G. La souris en elle-même ne pèse que 66 g, grâce notamment à sa coque perforée, mais SteelSeries affirme qu'elle est quand même certifiée IP54, et résiste donc à l'eau et à la poussière, ainsi qu'à la saleté, l'huile, etc. Le constructeur a en effet inclus une technologie Aquabarrier pour protéger les circuits internes. Modèle sans fil, l'Aerox 3 Wireless dispose de la technologie Quantum 2.0 Wireless avec double connexion, en USB ou Bluetooth. C'est la même technologie que dans la Rival 3 Wireless, mais ici, l'Aerox 3 Wireless peut tenir jusqu'à 200h en Bluetooth et 80h en USB (2,4 GHz). Concernant la recharge, elle se fait via un câble USB-C, permettant d'avoir 40h d'autonomie en 15 minutes. Enfin, nous retrouvons un câble Super Mesh pour une meilleure léger et davantage de souplesse, des patins en PTFE et la compatibilité avec SteelSeries Engine pour personnaliser les trois zones d'éclairage RGB. Ehtisham Rabbani, PDG de SteelSeries, commente :

Les souris ultralégères ont pris d'assaut l'industrie des souris gaming. Nous sommes ravis de présenter deux souris qui seront non seulement parfaites pour les fans de SteelSeries, mais qui raviront aussi les joueurs sur PC partout dans le monde. Pour la première fois, les joueurs n'auront pas à sacrifier la qualité de fabrication ou les performances pour obtenir une souris incroyablement légère.

L'Aerox 3 est sensiblement la même, avec un design troué, une certification IP54, un câble Super Mesh, des patins en PTFE et du rétroéclairage, mais elle embarque un capteur optique TrueMove Core, allant jusqu'à 8 500 CPI, 300 IPS et 35 G, pour un poids de 57 g. Les deux souris arrivent le 3 novembre prochain sur le marché, l'Aerox 3 Wirelss sera vendue 109,99 €, contre 69,99 € pour l'Aerox 3 filaire. Vous pouvez retrouver la Rival 3 à 39,95 € sur Amazon.fr.