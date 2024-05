SteelSeries Arctis Nova Pro : le casque sans fil change de couleur pour le printemps

SteelSeries vient de présenter cette semaine une nouvelle déclinaison de l'Arctis Nova Pro, son casque sans fil pour gamers, qui est désormais disponible en blanc. La gamme avait été lancée en 2022 et avait séduit les joueurs grâce à son « audio haute-fidélité », la « qualité de la voix grâce à l'IA » et le « confort tout au long de la journée ».

L'Arctis Nova Pro Wireless se décline donc en blanc, parfait pour le printemps et l'été, mais il conserve toutes les qualités du modèle noir, voici les points forts mis en avant par SteelSeries :

Bloquez le bruit blanc et transportez-vous dans un autre monde comme jamais auparavant grâce à la Réduction de bruit active (ANC) . Un système hybride avancé à 4 micros élimine les sons extérieurs, tandis que les micros situés à l'intérieur des oreillettes équilibrent le son, pour une clarté optimale. Pour profiter de l'environnement, il suffit d'appuyer sur un bouton en mode Transparence, avec des niveaux d'écoute réglables pour s'adapter à chaque situation.

Une première dans le domaine du jeu : le hub Multi-System Connect permet de se connecter à plusieurs appareils en même temps et de basculer entre eux. Les joueurs peuvent passer en toute simplicité d'un PC à une PlayStation, une Switch, un mobile ou une tablette en USB-C, d'une simple pression sur un bouton, et sans devoir toucher aux câbles.

Le temps, c'est de l'argent et le multitâche est obligatoire. Le Nova Pro Wireless offre aux joueurs un son simultané pour le jeu et le mobile, afin qu'ils puissent jouer et communiquer dans toutes les situations grâce au Quantum 2.0 Wireless. Les joueurs peuvent mélanger deux connexions audios en même temps et communiquer avec leurs amis par téléphone sans devoir quitter leur partie. La puissante technologie sans fil de 2,4 GHz est parfaite pour performer en jeu tout en utilisant le Bluetooth pour les appels, Discord, la musique ou les podcasts.

Pour les sessions de jeu marathon, SteelSeries a été la première marque à créer une solution multi-batterie. Le système Infinity Power offre une autonomie illimitée et permet aux joueurs de toujours rester dans l'action grâce à un système à double batterie. Batterie faible ? Pas de problème. Avec deux batteries remplaçables à la volée et jusqu'à 22 heures par batterie, les joueurs peuvent simplement recharger l'une et continuer à jouer avec l'autre.

Parce que la communication est essentielle dans les jeux, le nouveau microphone IA-POWERED Noise Cancelling offre aux joueurs des communications d'une clarté cristalline, tandis que la suite logicielle Sonar réduit au silence tous les bruits de fond tels que les cliquetis de claviers, les ventilateurs de PC et bien plus encore. Le micro ClearCast Gen2 offre aux joueurs un véritable avantage grâce à la même conception de microphone bidirectionnel que celle utilisée par les équipes de Formule 1, pour un son cristallin et naturel avec une annulation des bruits sans faille.

Le confort est essentiel. Le système ComfortMAX est conçu pour s'adapter à toute taille ou forme de tête, offrant 4 points de réglage. Le système comprend des oreillettes rotatives réglables en hauteur, une bande de tension flexible, des suspensions pivotantes et une bande d'acier revêtue de PVD de première qualité qui garantit une durabilité à long terme.

Un contrôle total au bout des doigts. La station de base sans fil sert de centre de commande sur toutes les plateformes et permet de régler l'égaliseur, le périphérique d'entrée, le volume, le ChatMix et bien plus encore à la volée, sans jamais avoir à quitter le jeu. L'appareil mémorise les paramètres personnels et un écran OLED multifonctionnel informe les utilisateurs de la durée de vie de la batterie et d'autres fonctions. Pour une expérience sonore ultime sur PlayStation ou Xbox, les joueurs peuvent sélectionner des profils d'égalisation audio de jeu qui ont été conçus par un mélange de professionnels, d'ingénieurs audio et de développeurs de jeux pour des jeux populaires tels que Call of Duty : MWII, Destiny 2, Fortnite, Grand Theft Auto V, et bien plus encore.

Pour continuer d’élever encore le niveau de la gamme Arctis Nova, SteelSeries a développé la suite logicielle Sonar Audio, le premier égaliseur paramétrique de qualité professionnelle conçu pour les joueurs. Spécialement conçu pour booster n'importe quel casque pour le jeu et offrir une capacité illimitée de contrôle du son dans les jeux, le chat d'équipe et le microphone, Sonar permet aux joueurs d'ajuster chaque fréquence individuelle et d'entendre les sons qui comptent le plus.

L'Arctis Nova Pro de SteelSeries est disponible en blanc pour PC et Xbox ou PC et PlayStation contre 379,99 € sur le site du constructeur. Le modèle noir est quant à lui disponible à partir de 284,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.