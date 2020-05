Arctis 1 Wireless : SteelSeries lance un casque sans fil adapté aux Xbox

SteelSeries aime décidément beaucoup son casque Arctis 1 pour gamers. Le constructeur avait déjà décliné le modèle en version Wireless pleine de qualités, mais incompatible avec les Xbox de Microsoft avec la technologie sans fil. Pas question pour SteelSeries de passer à côté de ce marché cependant, voici l'Arctis 1 Wireless pour Xbox.

Le constructeur rappelle que le casque dispose encore une fois d'une connectivité USB-C, mais cette fois, il embarque un commutateur permettant de basculer entre la connexion sans fil Xbox One et les autres appareils en USB. En interne, nous retrouvons une technologie sans fil à 2,4 GHz, les haut-parleurs qui ont fait la renommée de l'Arctis 9X, mais SteelSeries délaisse son bandeau emblématique pour un coussinet rembourré plus classique au niveau du crâne. Un microphone ClearCast avec suppression du bruit est présent, et il est détachable, ce qui rend l'Arctis 1 Wireless pour Xbox très polyvalent.

Le nouveau casque de SteelSeries est disponible dès aujourd'hui, au prix conseillé de 119,99 €. Rassurez-vous, l'Arctis 1 Wireless pour Xbox sera évidemment compatible avec la Xbox Series X à son lancement en fin d'année.

