BON PLAN sur le SteelSeries Arctis 3 : le casque à moins de 60 € chez Amazon !

Le SteelSeries Arctis 3, reconnu par beaucoup de joueurs comme l'un des meilleurs rapport qualité/prix pour un casque compatible avec les consoles, est aujourd'hui en promotion sur Amazon. Compatible grâce à son câble amovible 3,5 mm avec la PlayStation 5, la Nintendo Switch, les casques VR, les PC et les appareils mobiles, il l'est également avec la technologie Windows Sonic intégrée aux PC Windows 10 et aux consoles Xbox One.

Équipé d'un micro ClearCast certifié Discord qui donne une clarté de voix de qualité studio et qui élimine les bruits de fond, de coussinets d'oreilles en tissu AirWeave et de commandes audios ergonomiques sur l'oreille pour le contrôle du volume et du micro, le SteelSeries Arctis 3 n'a rien à envier à des casques concurrents qui valent deux à trois fois son prix. Vendu normalement autour d'une centaine d'euros, Amazon propose en ce moment le casque pour seulement 64,94 € avec en plus un coupon de 5,45 € faisant passer son prix à 59,49 €.