BON PLAN : le Meta Quest 3 512 Go baisse de prix avec ce code promo

Bien que Meta ait lancé le Quest 3S, un casque de réalité virtuelle autonome plus abordable, le Quest 3 reste une valeur sûre, permettant de profiter d'une multitude de jeux VR sans se soucier des câbles. Sur Cidscount, le Meta Quest 3 512 Go profite d'une belle réduction grâce à un code promo.

C'est le revendeur Darty qui distribue ce produit, habituellement vendu 549,99 €, mais avec le code de réduction « 50DES499 », le Meta Quest 3 512 Go passe à 499,99 € sur Cdiscount. Mieux encore, Batman: Arkham Shadow et 3 mois d'abonnement à Meta Quest+ sont offerts.

Matériel de niveau supérieur





Les performances ultra-rapides donnent vie à des détails incroyablement nets, grâce au double des performances de traitement graphique du Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2

Entouré de son





Sentez-vous comme si vous faisiez partie de l'action avec une clarté sonore améliorée, des performances de basses améliorées et une plage de volume 40 % plus forte que celle de Meta Quest 2.

Des graphismes éblouissants





Des visuels si spectaculaires que vous aurez envie de les atteindre et de les toucher - des jeux ultra réalistes aux scènes époustouflantes - grâce à la résolution 4K+ Infinite Display.*

*Deux écrans (résolution 2064 x 2208 par œil) combinés à la pile optique Infinite Display de Meta.

Trouvez la solution idéale





Personnalisez votre confort avec une sangle réglable conçue pour s'adapter à votre coiffure et à la forme de votre visage.

Ressentez les jeux comme jamais auparavant





Les nouveaux contrôleurs Touch Plus améliorent l'haptique pour plus de sensations, afin que vous puissiez bouger et réagir de manière intuitive.

Mettez les mondes virtuels entre vos mains





Un design épuré et sans anneau vous permet de ressentir des mouvements intuitifs et une saisie précise, comme si le contrôleur était une extension naturelle de vos mains.