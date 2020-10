SteelSeries dévoile de nouveaux casques Arctis 7 pour PS5 et Xbox Series X et S

Un peu plus d'un mois avant l'arrivée des nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series X et S, SteelSeries dévoile aujourd'hui les Arctis 7X et Arctis 7P, des casques sans fil pour gamers qui seront compatibles avec les consoles next-gen de Sony et Microsoft, sans oublier la génération actuelle de machine.

L'Arctis 7X est ainsi officiellement compatible avec les Xbox Series X et S, ainsi qu'avec les Xbox One, mais aussi avec les PS4 et PS5, Switch, PC et mobiles. Doté d'un dongle UBS-C en 2,4 GHz, il propose donc d'une autonomie de 24 heures, tout en reprenant les caractéristiques des casques Arctis, notamment les commandes sur le casque, le microphone ClearCast, et le bandeau au niveau du crâne. L'Arctis 7P propose les mêmes caractéristiques, mais avec un dongle plus petit, qui n'est pas compatible avec les Xbox, il est donc à utiliser sur les consoles de Sony, Switch, PC et smartphones. L'Arctis 7P embarque également le réglage Sidetone pour ajuster le volume du retour du microphone. Ehtisham Rabbani, CEO de SteelSeries, déclare :

Le lancement de la nouvelle génération de consoles est l’un des événements les plus attendus par les gamers. Cette nouvelle génération continuera à repousser les limites de la résolution, de la haute-fidélité et des fréquences d’images, et nous nous engageons à offrir aux joueurs une nouvelle expérience audio, digne de ces nouvelles consoles. Nous pensons que les nouveaux Arctis 7X et Arctis 7P seront, sans conteste, les casques sans fil préférés des joueurs sur console.

Les Arctis 7X et 7P de SteelSeries sont disponibles dès aujourd'hui chez les revendeurs habituels, au prix de 179,99 €. L'Arctis 7 est quant à lui bradé à 149,94 € sur Amazon.fr.