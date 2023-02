Demeo : le jeu de plateau tactique se lance sur PS5 et PSVR 2 en vidéo

Le PlayStation VR 2 est officiellement disponible depuis aujourd'hui, et bien évidemment, un tas de titres en réalité virtuelle sont déjà compatibles avec le casque VR de Sony. Parmi eux, nous retrouvons Demeo, déjà disponible depuis un moment sur PC et Meta Quest, et il s'offre une bande-annonce de lancement :

Demeo est pour rappel un jeu d'aventure tactique, avec des combats au tour par tour à la manière d'un jeu de plateau qui nous emmène dans des donjons, des forêts, des déserts ou encore des villes. Sept classes de personnages sont jouables, à savoir la Gardienne, l'Envoûteuse, le Sorcier, l'Assassin, le Rôdeur, le Barbare et le Barde, avec la présence du cross-platform pour s'amuser en coopération jusqu'à quatre joueurs. Le titre est également à parcourir en solo.

Demeo est disponible dès maintenant sur le PlayStation VR 2, mais si vous n'avez pas le casque de réalité virtuelle, pas de souci, le jeu est aussi jouable sur PS5 sans la VR, et l'achat sur le PS Store inclut les deux versions. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

