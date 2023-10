TEST Drop Dead: The Cabin Home Invasion, vous n’êtes plus en sécurité nulle part !!!

Plus qu’une simple update…

Soul Assembly, qui en début d’année nous avait offert le très bon Drop Dead The Cabin, profite de la sortie du Meta Quest 3 pour nous en proposer une mise à jour qui lui est dédiée. Toujours à l’écoute de sa communauté, le studio britannique n’a eu de cesse d’améliorer le jeu depuis sa sortie et au fil des patchs correcteurs, ce dernier à notamment pu bénéficier d’une toute nouvelle zone de jeu et d’une refonte en profondeur amenant plus de fluidité. Cette nouvelle mise à jour ne déroge pas à la règle et apporte son lot de nouveautés. Ainsi nous avons pu remarquer un travail sur la netteté du rendu visuel général et sur l’aspect des différentes créatures. Nous avons la possibilité à présent de nous déplacer par téléportation, petite pensée pour les joueurs atteints de cynétose. Un mode débutant a été ajouté aux 3 modes existants et pour terminer, deux méthodes de rechargement plus typés arcade font leur apparition. Si ces changements sont loin d'être anodins, le meilleur reste à venir : en effet, à tout cela vient s'ajouter une toute nouvelle expérience terrifiante en réalité mixte profitant du passthrough en couleur du dernier né de chez Meta et de son capteur de profondeur. Les zombies du Docteur Monday quittent donc momentanément la réalité virtuelle et s'invitent dans nos maisons pour un nouveau carnage.

L'immersion est excellente !



Nous voici face à un Wave Shooter pur et dur avec un scénario assez basique. Pris au piège dans une bâtisse en plein milieu d'une forêt ugubre, nous devrons survivre aux vagues successives de morts-vivants et autres monstres venus nous dévorer. Pour survivre, il nous faudra maintenir en état de marche une balise durant dix longues minutes pour permettre aux secours de nous localiser. Pour ce faire et ainsi démarrer le jeu, nous devrons syntoniser les 2 fréquences de cette même balise à l'aide d'une console présente dans la pièce. Simple à première vue, mais ce serait sans compter nos assaillants qui n'ont de cesse de saboter l’antenne extérieure qu’il faudra parfois recalibrer tout en repoussant leurs assauts.

L'ambiance sonnore se veut extrêmement proche, si pas identique, à celle de The Cabin qui nous avait beaucoup plu, que ce soit au niveau des bruitages, des grognements ou du thème musical très années 80 toujours aussi rythmé. Du point de vue visuel, même constatation, nous sommes sur les mêmes graphismes cartoonesques que dans le titre original en VR. Les décors extérieurs sont macabres à souhait et les divers protagonistes menacants. Si ces divers éléments nous sont donc familiers, c'est leur superposition à notre réalité qui donne tout son potentiel à l'expérience et force est de constater que même si les fenêtres en bois de style rustique et les portes métalliques dénotent quelque peu notre intérieur, cela reste acceptable . Bien sûr le passthrough est quelque peu granuleux et pourtant, à peine le jeu commence que nous faisons fi de ce petit manque de netteté. En effet, dès le compte à rebours enclenché, réalité et images virtuelles se confondent, et voir ces créatures forcer les fenêtres pour entrer et se mettre à contourner les meubles pour nous atteindre accroit d'autant plus la confusion. Ce sentiment trouve son paroxysme lorsque nous nous rendons compte que les créatures qui nous attaquent peuvent très bien contourner le bâtiment que nous défendons pour nous prendre par surprise via une autre entrée. Un point noir dans tout ceci ou plutôt un carré, lorsque la visée laser touche un objet réel elle s'entoure d'une petite zone noire certainement censée nous aider à mieux la distinguer. Hormis cela, l’immersion est excellente !





Le gameplay, bien que classique, est bon, et chaque vague successive voit augmenter le nombre d'ennemis ainsi que leur agressivité. Le maniement des armes est assez aisé et le plaisir de se déplacer réellement d'une fenêtre à l'autre sans devoir appuyer sur un joystick est sans pareil. Le temps de jeu est court, un peu plus de dix minutes par session sauf si vous traînez à reconfigurer la console en cas de sabotage. Les deux premiers modes de jeu restent abordables, par contre les 2 plus difficiles vont vous donner du fil à retordre et principalement le mode Hardcore qui supprime toute aide comme les chargeurs supplémentaires ou le viseur laser. Si nous commençons le jeu avec un simple revolver, une hache et quelques chargeurs, entre chaque vague successive, une armoire remplie de munitions et d’armes de plus en plus puissantes surgit du sol pour compenser la virulence de nos ennemis. Nous pourrons ainsi dézinguer du zombie à l’aide d’une batte de baseball, d’un Uzi, d’un fusil de chasse ou encore d’une Kalachnikov.

Les prérequis.

Ce mode de jeu utilisant la réalité mixte, la première chose à faire sera de scanner votre environnement grâce au capteur de profondeur de votre casque. Cela prendra un certain temps car la portée de ce dernier n’est que de quelques mètres et il vous faudra balayer du regard les moindres recoins de votre zone de jeu. Une fois ce scan réalisé, n’oubliez surtout pas d’ajouter manuellement les portes et les fenêtres à moins de vouloir garder les zombies hors de chez vous. Pensez également à ajouter vos tables, fauteuils et autres canapés de la manière la plus précise possible sinon vous verriez ces horribles créatures entrer en colision votre mobilier, ce qui mettrait fin à l’illusion. Petite astuce, si vous avez de grandes fenêtres pensez à les diviser en deux plus petites qui se juxtaposeront dans le jeu pour plus de réalisme.

Au final, Home Invasion est un add-on gratuit bien sympathique qui nous permet de nous défouler au sein même de notre domicile et nous donne un bel aperçu de ce que peut nous offrir la réalité mixte.

Les plus L'immersion.

Le stress croissant.

4 niveaux de difficultés. Les moins La configuration un peu fastidieuse de l'aire de jeu.

Quelques collisions entre objets réels et les personnages.

La visée laser sur l'environnement réel.