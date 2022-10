Meta : le relooking total de vos avatars prévu prochainement !

Comme nous l'avions évoqué auparavant (voir l'article), mais sans toutefois préciser de date, voici que Meta annonce l'arrivée avant la fin d'année des jambes pour nos avatars ainsi que la refonte totale de ces derniers, mais pas pour toutes les applications.

Les jambes arriveront d'abord dans Horizon Worlds, puis seront disponibles pour tous les développeurs via le SDK l'année prochaine. Attention, vous ne verrez que celles des autres, pas les vôtres. Meta a fait part de ses progrès via la Connect 2022 dans la recherche et le développement à long terme de Codec Avatars photoréalistes, mais comme toujours, la firme de Mark Zuckerberg a prévenu qu'il faudra encore des années avant que ces avatars ne soient disponibles.

