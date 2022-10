Codec Avatars : la killer app de Meta ?

Codec Avatars est la technologie qu'emploie Meta pour rendre des avatars photoréalistes et dont nous avons pu voir les améliorations lors de la Connect 2022. Réaliser une véritable « téléprésence » dans du matériel grand public est peut-être l'une des idées les plus difficiles à mettre en œuvre pour préparer les consommateurs. Mais c'est peut-être de ça que va dépendre le succès du métavers, autant pour les particuliers que les professionnels.

Yaser Sheikh, directeur de recherche au bureau Reality Labs de Meta à Pittsburgh, a d'ailleurs déclaré à ce propos :

Je pense que la plupart des gens ne réalisent pas ce qui se prépare.

Les avatars de Meta ont pour objectif de vous donner l'impression de partager une pièce avec une autre personne qui n'est pas physiquement présente avec vous. Et si ce miracle devient réalité (ou plutôt virtualité), le concept pourrait transformer les communications de manière aussi profonde que l'a fait le téléphone en son temps ! C'est peut-être même ce qui se rapproche le plus de la téléportation et du terme « téléprésence ».

Alors, faudra-t-il pour autant remplacer nos téléphones par des Codec Avatars ? La réponse est non. Parce qu'il est bien trop difficile de faire un bon scan avec les moyens du bord. À l'heure actuelle, la création d'un avatar capturant à la fois le visage et le corps d'une personne avec une telle fidélité nécessite plusieurs heures dans deux systèmes de numérisation différents et très coûteux, suivies d'au moins quatre semaines de traitement.

Mais d'ailleurs, faut-il nécessairement que nos avatars soient les plus réalistes possible ? Cette question, Meta se l'est évidemment posée, et si vous trouviez que les avatars ressemblaient à des Sims, c'est avant tout pour alléger les ressources des casques VR, mais aussi une question de choix. L'uncanny valley, vous connaissez ?

Cette affreuse impression d'être en face d'un être humain qui nous ressemble en tout point, mais avec ce petit quelque chose d'inhumain qui le rend tout bonnement dérangeant, c'est ce que la plupart des entreprises évitent de produire, que ce soit pour les avatars dans Ready Player One ou chez Pixar dans la plupart de ses productions. Les personnages enfantins suscitent d'ailleurs plus facilement l'empathie que les personnages ultra-réalistes, bien qu'il y ait des exceptions et Meta compte également aller à contre-courant de ce qui se fait globalement dans l'industrie.

Retournons désormais à nos moutons et à la numérisation de notre visage et corps. Nous avons évoqué précédemment le fait que nous ne pourrions pas remplacer nos téléphones par des Codec Avatars. Eh bien, justement, Meta y travaille !

Le Sociopticon



Le Sociopticon contient 220 caméras haute définition qui nécessitent des heures de numérisation et des jours de traitement pour produire un Codec Avatar numérisé hyperréaliste. Une fois créé, l'avatar peut changer de vêtements autant qu'il le souhaite et ces derniers se drapent sur notre personnage de la manière la plus fidèle et authentique qui soit.

Concernant ce fameux Sociopticon, Yaser Sheikh a déclaré :

Il faut que ce soit aussi facile que de se scanner avec un téléphone. La qualité doit être équivalente à celle du Codec Avatars 2.0 et le corps doit être complet. Le prochain miracle serait de piloter l'avatar à partir des capteurs et des processeurs intégrés dans un casque VR, qui peut être produit en masse, et dont le prix est à la portée des acheteurs.

Les chercheurs de Meta ont annoncé qu'ils ne permettraient à personne de manier le Codec Avatar de quelqu'un d'autre. Cela a déjà été évoqué en 2019 avec certaines des premières révélations publiques et réitéré lors de la récente démo SIGGRAPH de la version des avatars scannés par téléphone.

Le fait que vous puissiez avoir confiance et savoir véritablement à qui vous discutez en VR ou en RA, c'est la base même de cette technologie.

De la même manière que le Face ID d'Apple scanne votre visage et que des casques comme l'HoloLens 2 ou le Magic Leap 2 authentifient les utilisateurs avec leur iris, les propres casques de Meta pourraient un jour faire de même afin de s'assurer que la personne qui porte le casque est bien celle qui projette son Codec Avatar scanné de manière spécifique pour le métavers.

Le futur de Meta semble technologiquement intéressant, et ce même si nous n'en voyons pas la couleur ni les effets actuellement. En parlant de présent, si le Meta Quest 2 vous intéresse toujours, sachez que vous pouvez toujours vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €.