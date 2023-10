Meta : Mark Zuckerberg et Lex Fridman dévoilent ce à quoi pourrait ressembler les avatars dans un futur proche

Nous l'avions évoqué à maintes reprises par le passé (ici et là) : les Codecs Avatar sont de plus en plus proches de pouvoir être utilisés. Et comme nous vous l'avions annoncé en mars de cette année, c'est le Meta Quest Pro 2 (nom de code : La Jolia), prévu en 2025, qui sera censé les afficher.

Le patron de Meta a été interviewé par Lex Fridman, chercheur en IA au MIT, pour parler des Codecs Avatar (un prototype de représentation réaliste des visages humains). Chose amusante, les deux compères ont choisi de conduire l'entrevue en utilisant ladite technologie sur eux-mêmes, et c'est réellement bluffant. Alors certes, le rendu n'est pas aussi détaillé que dans la réalité, lissant un peu trop les aspérités de la peau, mais le résultat est sans commune mesure avec les avatars (façon Mii) stylisés qui occupent nos systèmes Meta Quest actuels (et qui ont tant fait l'objet de moqueries).

Pour la petite histoire, c'est en 2019 que la société a choisi de se pencher sur un prototype d'avatars photoréalistes. S'il faut encore, pour obtenir un tel résultat, s'équiper d'une centaine de caméras spécialisées et hors de prix, la société travaille pour qu'un rendu équivalent soit possible par le simple scan d'un Smartphone. Contrairement à Apple qui propose de le faire en positionnant le casque face à soi, la firme de Zuckerberg sera peut-être enclin à faire de même sur son Meta Quest Pro 2. Eh oui, si chaque personne dispose d'un Smartphone différent, cela rend d'autant plus difficile la garantie d'un niveau de qualité uniforme.

Pour les amoureux du détail, nous avons observé, sur la vidéo, que les deux hommes sont équipés de Meta Quest Pro, et ce, pour des besoins évidents de tracking des yeux et du visage. Si vous nous avez suivis, vous comprendrez que le casque n'est pas censé afficher les Codecs Avatar, car si tel était le cas, la société les aurait d'ores et déjà présentés lors de l'annonce du Meta Quest 3, censé être 50 % de fois plus puissant qu'un Meta Quest Pro. Une chose est sûre, le rendu a bien été calculé en temps réel depuis une machine déportée lors de l'interview.

Sur la question du ressenti, Lex a évoqué à de multiples reprises avoir dépassé l'Uncanny Valley, un syndrome désignant le malaise que peut ressentir l'être humain lorsqu'il est confronté aux petites imperfections de ce qui est censé l'imiter. Fridman a même avoué plus tard qu'il avait totalement oublié qu'il discutait à un avatar, sentiment que nous, à la rédaction, avions déjà pu ressentir même avec les avatars simplifiés actuels lors de nos multiples discussions sur Horizon Workrooms.

Quoi qu'il en soit, et même si la technologie est impressionnante, son appropriation par le grand public ne pourra se faire que lorsque le suivi des yeux et du visage intégreront les casques grand public de la firme, ce qu'un Meta Quest 4 pourrait potentiellement proposer.

