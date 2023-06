Meta Quest 3 : Mark Zuckerberg se lâche en photos et vidéos sur le nouveau casque de réalité mixte de Meta !

Le Meta Quest 3 a été annoncé par Mark Zuckerberg en personne, quelques heures avant le Meta Quest Gaming Showcase. Si quelques détails techniques restent encore sans réponse - et attendront sans doute le Meta Connect du 27 septembre prochain pour être connus - bon nombre d'informations ont été lachées par le grand patron de Meta et son adjoint en charge de la partie AR/VR, Andrew Bosworth.

Comme vous allez le voir, Mark Zuckerberg est fier de son nouveau jouet et vient de poster sur ses comptes Facebook et Instagram une petite vidéo montrant le Meta Quest 3 en action (vidéo sous-titrée en français par nos soins).

En gros, il rappelle que le Meta Quest 3 est, à ce jour, le meilleur casque de réalité mixte du marché grand public (petit tâcle pour l'annonce Apple prévue le 5 juin prochain), qu'il possède un passthrought couleur de haute définition, qu'il est fin et légér, que ses lentilles pancake associées au deux écrans de haute définition font des miracles (ce n'est pas le texte original, mais l'idée est là). Bref, sur le concept, rien de neuf vi que le Meta Quest Pro avait déjà été teasé en ce sens. Cependant, la puissance doublée de la puce embarquée et le nouveau système de caméras et du capteur de profondeur semblent réellement apporter une expérience d'immersion virtuelle dans la réalité.

Mais il ajoute aussi quelques photos très décontractées :

Le Meta Quest 3 est prévu pour cet automne au prx de 569,99 euros pour la version 128 Go. La version 256, elle, devrait coûter un peu moins d'une centaine d'euros en plus. En attendant, les Meta Quest 2 128 Go et 256 Go baissent de prix à partir du 4 juin pour côuter respectivement 349,99 euros et 399,99 euros. C'est le moment de se faire plaisir.