Meta : Mark Zuckerberg annonce de beaux projets d'ici 2027 et lâche le nombre de Quest 2 déjà vendus !

Des milliers d'employés de la division Reality Labs de Meta ont pu participer à une présentation détaillée de la roadmap (ou feuille de route en français) qui définira, comme son nom l'indique, ce sur quoi va travailler la firme de Mark Zuckerberg lors de ces prochaines années.

Malgré la série de revers concernant la construction de son métavers, Meta semble bien parti pour continuer à investir dans du matériel AR/VR grand public, tout en se refusant d'écouter ou de répondre aux commentaires (pourtant légitimes) de celles et ceux faisant mention du fiasco lié à celui-ci. Maintenant que les présentations sont faites, voici sans plus attendre, point par point, les annonces qui ont été rapportées par The Verge avec pas moins de trois nouveaux Quest et des lunettes AR à foison.

Meta Quest 3







Comme cela avait été pressenti via de nombreux leaks que nous avions reportés dans nos articles, le casque devrait être deux fois plus fin, au moins deux fois plus puissant et coûter un peu plus cher que le Meta Quest 2 (soit plus que 449,99 €).

Le Meta Quest 3 sera évidemment porté sur la réalité mixte. Mark Zuckerberg estimant que celle-ci devrait permettre d'élargir son public, qui est relativement déjà conquis à la cause Meta puisque Mark Rabkin, vice-président de la firme, a évoqué lors de cette présentation que le Meta Quest 2 s'est vendu à 20 millions d'exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en octobre 2020. C'est trois fois plus que le PlayStation VR premier du nom en presque sept ans.

Stinson est le nom de code interne du prochain casque grand public de Meta. Ce dernier devra réussir à convaincre le plus de personnes possible, qu'elles soient déjà initiées ou non à la réalité virtuelle (voire mixte) :

Nous devons susciter l'enthousiasme à ce sujet. Nous devons prouver aux gens que toute cette puissance, toutes ces nouvelles fonctionnalités en valent la peine.

La réalité mixte sera un énorme argument de vente, et Mark Rabkin a déclaré qu'il y aura un nouveau « gardien intelligent » pour aider les porteurs à naviguer dans le monde réel pendant qu'ils portent l'appareil :

À partir du moment où vous mettez ce casque, la réalité mixte ne doit pas vous déstabiliser, le casque doit être plus facile à porter, plus naturel. Vous pouvez marcher sans effort dans votre maison en sachant que vous voyez parfaitement bien. Vous pouvez mettre des ancres et des choses sur votre bureau. Vous pouvez prendre votre café. Vous pouvez y rester beaucoup plus longtemps.

Pas moins de 41 nouvelles applications et jeux sont prévus pour le Meta Quest 3, avec bien entendu bon nombre d'entre eux en réalité mixte.



Le casque Ventura

Si le Meta Quest 3 est prévu pour cette fin d'année, en 2024, il faudra s'attendre à voir débarquer un autre casque, répondant au nom de code Ventura, qui sera proposé à un tarif très agressif en comparaison des autres casques de la firme :

L'objectif de ce casque est très simple : mettre le paquet sur le prix du casque afin de le rendre le plus attrayant possible sur le marché grand public de la VR.

Vous l'aurez compris, ce casque constituerait un produit d'appel pour ceux qui hésiteraient à se lancer. Nous espérons toutefois que les concessions qui seront faites ne donneront pas une mauvaise impression à ceux qui seraient tentés de l'essayer.

Le casque La Jolla







Digne successeur du Meta Quest Pro, le casque ayant pour nom de code La Jolla serait une version hyper boostée du Meta Quest 3, ne serait-ce que pour afficher les célèbres Codecs Avatars photoréalistes.

Nous souhaitons disposer d'une très haute définition, le monde professionnel en a besoin pour travailler convenablement, ne serait-ce que pour lire les textes distinctement, entre autres. Nous voulons reprendre beaucoup d'éléments qui rendent l'utilisation du Meta Quest Pro confortable, comme la façon dont il se pose sur votre tête, son architecture, etc.

Le Meta Quest 2





Le vice-président de Meta a reconnu que son dernier casque grand public peinait à garder les nouveaux utilisateurs engagés, comprenez par là qu'ils achètent et l'utilisent peu :

En ce moment, nous en sommes à la troisième année du Meta Quest 2. Et malheureusement, malgré l'arrivée constante de nouvelles personnes sur ce casque, malgré les personnes qui l'ont acheté pour Noël, ces personnes ne sont tout simplement pas aussi impliquées que celles qui l'ont acheté plus tôt.

Pour répondre à cela, Mark Rabkin a annoncé aux employés qu'il fallait rendre le partage de contenus VR plus accessible, plus facile et sur des réseaux sociaux que tout le monde utilise. Il invite les employés à revoir la boutique du Meta Quest Store, en la rendant plus dynamique, tout en permettant aux développeurs de faire des promotions automatisées.

Nous devons être meilleurs en matière de croissance, de rétention et de reprise. Nous devons être meilleurs dans le domaine social et rendre ces choses plus fiables, plus intuitives pour que les gens puissent compter dessus.

Lunettes AR et interfaces neuronales



En dehors des Meta Quest, Meta emploie du monde pour construire de futures lunettes AR et montres connectées. Et pour cause, Mark Zuckerberg souhaite qu'elles soient portées tout au long de la journée pour possiblement remplacer nos smartphones, comme il l'avait indiqué l'automne dernier. Qualifié de Saint Graal, le PDG de Meta est certain que cela va redéfinir notre relation à la technologie.

Alex Himel, vice-président du département AR, a exposé une roadmap impliquant une multitude d'appareils, qui s'étend jusqu'en 2027. Le premier lancement aura lieu cet automne avec la seconde génération de lunettes intelligentes équipées d'un appareil photo, suite logique des Ray-Ban Stories.

En 2025 viendra la troisième génération de lunettes intelligentes, qui devrait être dotée d'un écran permettant de visualiser les messages entrants (notifications), tout en pouvant scanner des QR code et traduire du texte à la volée. Bien entendu, la paire de lunettes sera associée au bracelet à interface neuronale qui permettra au porteur de contrôler son dispositif optique avec les mouvements de la main, comme faire glisser ses doigts sur un D-pad imaginaire.

Enthousiastes ? Chez Meta, oui. Le bracelet permettra au porteur d'utiliser un clavier virtuel et, à en croire Alex Himel, cela nous permettrait de taper le même nombre de mots à la minute que sur un smartphone, ce qui pour le coup est tout bonnement intrigant. La smartwatch intégrera bien entendu des applications propres aux réseaux sociaux de Meta et offrira également des fonctions de santé et de remise en forme :

Nous ne voulons pas que les gens aient à choisir entre un dispositif d'entrée sur leur poignet et la fonctionnalité de smartwatch qu'ils ont appris à aimer. Nous sommes donc en train de construire une montre à interface neuronale. Premièrement, ce dispositif fera de la saisie : pour contrôler vos lunettes, la fonctionnalité sur votre poignet et contrôler le monde qui vous entoure.

La montre connectée sera une mise à niveau optionnelle, comprenez par là que les lunettes et le bracelet seront inclus dans le futur package.

Les lunettes Orion







Cela fait depuis 8 ans que Meta travaille sur ces lunettes, qui sont bien plus avancées techniquement et chères que celles que nous avons évoquées jusqu'alors. Elles sont conçues pour projeter des hologrammes de haute qualité, afin d'afficher des avatars sur le monde réel. Le dispositif s'annonce prometteur, mais il faudra encore attendre quelques années avant de pouvoir en profiter. En effet, les salariés travaillant chez Meta pourront tester le produit en avant-première dès l'année prochaine, mais pour le grand public, il faudra attendre au moins 2027 pour s'en procurer.

Si nous pouvons mettre sur les étagères un excellent produit, avec un excellent prix et avec une bonne valeur d'usage, alors nous pensons que nous pouvons entrer sur ce marché et obtenir une excellente croissance. Il ne tient qu'à nous de rendre cela possible !

La publicité



Dernier point qui fait grincer les dents, la publicité. Et pour cause, la protection des données n'a jamais était le point fort de Meta et il faudra ruser pour accepter l'idée de porter des lunettes qui vont superposer de la publicité sur un monde réel déjà bien pollué à ce niveau-là.

Alex Himel a déclaré que Meta pense pouvoir réaliser un revenu moyen utilisateur bien plus élevé que ce qu'il faisait déjà avec les réseaux sociaux, notamment par le biais de ventes de biens virtuels, de sauvegardes dans le cloud et de publicités AR.

Nous devrions être en mesure de gérer une très bonne activité publicitaire. Je pense qu'il est facile d'imaginer comment les publicités s'afficheraient dans l'espace lorsque vous portez des lunettes AR. Si nous atteignons des résultats proches des prévisions, nous aurons une activité extraordinaire. Un business différent de tout ce que nous avons vu sur les téléphones mobiles auparavant.

Clairement, l'annonce de la publicité, du point de vue consommateur, est un véritable ascenseur émotionnel, parce que celui-ci pourrait être intéressé par le côté innovant et avant-gardiste du dispositif, tout en se demandant légitimement s'il est intéressant de vivre avec un écran, quel qu'il soit, à tout moment de la journée, dans un monde déjà hyper connecté.

Alors bien sûr, il est certain que le cœur de la communication sera axé sur le côté pratique de la chose : connaître le nom des plantes et fleurs que vous voyez dans une balade en forêt, savoir si le champignon que vous vous apprêtez à cueillir est comestible ou non, regardez les oiseaux et pouvoir rapidement les nommer.

Qu'en pensez-vous ? Votre curiosité va-t-elle prendre le pas sur votre sens de l'éthique ? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaires.