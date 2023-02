Meta Quest 3 : le passthrough en couleur confirmé, la réalité mixte (MR) en ligne de mire !

En octobre dernier Meta nous informait de l’arrivée fin 2023 du remplaçant de son fer de lance, le Meta Quest 2. Son PDG Mark Zuckerberg ajoutait même que le prix du futur casque se situerait dans la même fourchette de prix que le Quest 2, soit entre 450 et 550 euros. Pas plus tard que jeudi dernier, lors d’une conférence dédiée aux résultats du dernier trimestre de l’année écoulée, il a déclaré aux investisseurs que courant 2023, l’entreprise se préparait à lancer la nouvelle génération de casque grand public. Ce casque qui devrait, en toute logique, être le Meta Quest 3, disposera du Meta Reality à l’instar du Quest Pro, le flagship actuel de la marque.

Cela nous confirme l’intégration d’un passthrough en couleur de qualité dans la prochaine figure de proue de la marque, mais pouvait-il en être autrement à l’heure où les concurrents comme le PICO 4, ou le HTC VIVE XR Elite qui sortira ce 25 février, le proposent déjà ?

Le Meta Quest 2 permettait par un système d’ancrage manuel de recréer une partie de votre environnement, murs et meubles, via son passthrough noir et blanc, et d’interagir quelque peu avec lui. Le Quest Pro se devait d’aller bien plus loin et de pouvoir analyser votre environnement pour le reconstruire numériquement en trois dimensions afin de mélanger de manière convaincante les mondes virtuel et physique, et ainsi donner accès à une réalité mixte de qualité.

Pour y arriver, il s’appuie sur une technologie appelée Meta Reality qui intègre les couleurs du monde réel au rendu visuel du casque. Cet amalgame est permis par l’utilisation de deux caméras stéréoscopiques haute définition en nuances de gris, associées à une intelligence artificielle qui génèreront une trame tridimensionnelle sur laquelle viendront se greffer les images fournies par le passthrough couleur en haute définition, lui aussi.

Le Quest 3 bénéficiera donc de cette même technologie qui, si nous en croyons les leaks lancés par le YouTubeur Brad Lynch, se verrait associée au nouveau chipset Qualcomm, le Snapdragon XR2 Gen 2. Cette nouvelle puce serait basée sur le tout récent Snapdragon 8 de deuxième génération qui équipera les fleurons des smartphones de 2023. Les journaux d’importation nous rapportent que cette puce offre près de 50 % de performance en plus par Watt et environ 150 % de performance de pointe en plus en comparaison au XR2 Gen 1.

Toujours selon les mêmes rumeurs, bien que ne profitant ni de l’eye tracking ni du face tracking, le Meta Quest 3 possèderait des lentilles de type Pancake lui conférant un form factor plus fin que son prédécesseur, ainsi qu’une définition 30 % supérieure à ce dernier, mais surtout un capteur de profondeur. Ce même capteur, absent du modèle Pro (voir article), alors qu’annoncé par MarkZuckerberg lui-même, permettrait une représentation en relief encore plus précise de votre écosystème et une meilleure interaction avec celui-ci.

Comme le montre l’illustration ci-dessus, si la MR donne la capacité de modifier les textures d’un objet, de le faire disparaître ou de le remplacer par un autre, elle permettra par-dessus tout une meilleure interactivité dans les applications et les jeux entre l’utilisateur et son environnement réel pour une immersion encore plus grande.

Le futur Meta Quest 3 devrait donc être commercialisé aussi bien pour la réalité virtuelle que pour la réalité mixte au même titre que le Quest Pro, mais pour un prix bien plus abordable.

Vous désirez vous lancer dans la réalité mixte, mais vous êtes trop impatient pour attendre la fin de l’année, vous pouvez toujours vous procurer le Meta Quest Pro chez Amazon.