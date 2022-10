Meta : Mark Zuckerberg prévoit de remplacer nos claviers par des bracelets neuronaux !

Mis en avant lors de la Connect 2022, les bracelets neuronaux serviront bien entendu de prime abord à des fins d'accessibilité, ne serait-ce que pour permettre aux personnes handicapées de profiter du numérique. Mais Mark Zuckerberg a l'attention d'aller bien au-delà, en prévoyant que lesdits bracelets dépasseront les claviers d'ici 2028.

Lorsque Meta s'appelait encore Facebook (2019), celui-ci avait acquis une start-up appelée CTRL-Labs qui travaillait sur un dispositif porté au poignet permettant de lire l'activité électrique dirigée vers notre main. Pour fonctionner, l'EMG (électromyographie) utilise des capteurs fixés sur la circonférence du bras. Les données sont interprétées en temps réel par un ordinateur qui traduit dans l'application ou le jeu en question les mouvements physiques de la personne équipée.

Les ingénieurs de CTRL-Labs restent persuadés que le bracelet neuronal sera aussi bouleversant que l'a été la disposition du clavier QWERTY (19e siècle) voire de l'invention de l'interface graphique à la fin du siècle dernier.

Ils souhaitent associer cette technologie avec celle des lunettes RA et pensent déjà avoir trouvé de bons concepts. Pour en revenir au bracelet, son adoption devrait être beaucoup plus pratique que toutes les solutions d'accessibilité existantes. En effet, la saisie vocale se limite à ce que sait répondre l'assistant vocal. De plus, le fait de bafouiller ou de devoir faire l'effort de préciser sa pensée avant de parler est contre-intuitif. Même constat pour les valides qui par exemple devront se cacher pour demander des informations sensibles sur leur état de santé. Quant aux manettes traditionnelles, il faut les trimballer partout avec soi, constituant pour beaucoup un frein technologique à surpasser.

L'idée du bracelet, c'est qu'il pourrait se porter aussi gracieusement qu'une montre. Le porteur serait ainsi capable de communiquer et naviguer bien plus rapidement qu'avec une souris et un clavier, ou qu'avec ses doigts. Bien que nous ayons du mal à imaginer la chose, si les applications suivent, le bracelet neuronal devrait véritablement révolutionner et bouleverser le monde.

Mark Zuckerberg a profité de l'après-conférence pour déclarer ce qui suit :

Le principal avantage du bracelet neuronal est avant tout sa réactivité. Si vous voulez commencer à taper quelque chose sur votre téléphone, vous devez passer par toute cette démarche de sortir votre téléphone, le déverrouiller... et ensuite vous pouvez commencer. Et là-dessus, ça va être extrêmement rapide, car le bracelet vous authentifie d'emblée ! Toutefois et pour l'instant, nous n'avons pas encore réussi à avoir un débit aussi rapide que quelqu'un étant habitué à taper quotidiennement et rapidement au clavier, mais nous y travaillons.

À la Connect 2022, le PDG de Meta nous a démontré, en portant le bracelet, que de minuscules gestes souvent imperceptibles par nos yeux suffisaient à traduire des actions simples. Et par cela, nous entendons se déplacer dans un menu, basculer d'une application à une autre, etc.

Il a par ailleurs affirmé que le form factor du bracelet allait considérablement diminuer à l'avenir. Mais il n'y a pas que ça qui risque d'être réduit si nous en croyons le patron de Meta. Il semblerait que certains départements R&D seront dépréciés quand d'autres seront priorisés :

Nous allons vraiment nous concentrer sur les bracelets et probablement déprécier d'autres choses dans Reality Labs. Il y a évidemment une interaction entre chacune de nos solutions, mais je pense aussi que chacune d'entre elles se suffira à elle-même. D'ici à ce que l'on dispose d'interfaces neuronales, il y aura toujours beaucoup plus de personnes qui utiliseront des téléphones et des ordinateurs que des dispositifs VR/AR. Et ce, même s'ils ont été initialement inventés pour être une sorte de porte d'entrée pour les mondes immersifs.

Même si tout cela est quelque peu engageant, nous ne pouvons pas dire que les applications phares du métavers connaissent de la part de la communauté un taux de rétention suffisant pour que la technologie puisse se démocratiser suffisamment. Si même les développeurs d'Horizon Worlds marchent à reculons lorsqu'il s'agit de l'utiliser (voir article), nous sommes encore loin d'une utilisation à grande échelle.

C'est d'ailleurs ce qui préoccupe Meta plus que tout : dans un premier temps, l'attention que porte les joueurs aux applications liées aux métavers et, dans un second temps, le temps qu'ils y consacrent. En d'autres termes, ce sont des experts de l'attention et de la neuroscience qui pilotent les applications sociales chez Meta, ce qui expliquerait en partie le manque d'ambition artistique d'Horizon Worlds.

