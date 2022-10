Meta : Le vice président de Meta's Metaverse déclare qu'Horizon Worlds est trop buggé et bien loin des promesses annoncées !

Horizon Worlds est la plateforme phare de Meta, celle à même de définir le concept de Métavers. Elle fonctionne de manière similaire à Rec Room, permettant aux utilisateurs de créer leurs propres jeux et expériences sociales en VR. Que ce soit sur le fond, que ce soit sur la forme, Horizon Worlds a énormément déçu, en raison de ses graphismes simplistes et de son intérêt plus que limité. Nous vous avions d'ailleurs proposé une découverte en live sur notre chaîne YouTube.

Dans un mémo interne du 15 septembre divulgué à The Verge, Vishal Shah, vice-président de Meta's Metaverse, a déclaré :

Je souhaite un verrouillage de la qualité pour le reste de l'année afin de s'assurer que nous corrigeons nos lacunes en matière de qualité et les problèmes de performance avant d'ouvrir Horizon à davantage d'utilisateurs. Depuis le lancement à la fin de l'année dernière, nous avons constaté que le pitch centrale d'Horizon Worlds - un réseau social synchrone où les créateurs peuvent construire des mondes engageants - est fort. Mais actuellement, les retours de nos créateurs, utilisateurs, playtesters et de beaucoup d'entre nous dans l'équipe ne font qu'évoquer des problèmes de stabilité et de bugs, permettant difficilement à notre communauté de vivre la magie d'Horizon. En termes simples, pour qu'une expérience devienne géniale et addictive, elle doit d'abord être jouable et bien conçue. Pour beaucoup d'entre nous, nous ne passons pas beaucoup de temps dans Horizon et nos tableaux de bord le montrent assez clairement [...] Pourquoi cela ? Pourquoi n'aimons-nous pas le produit que nous avons construit ? La vérité est toute simple : si nous ne l'aimons pas, comment pouvons-nous espérer que nos utilisateurs l'aiment ?

Dans un second mémo envoyé deux semaines plus tard, également divulgué à The Verge, Shah a déclaré qu'il prévoyait d'exiger des managers que leurs équipes utilisent Horizon Worlds au moins une fois par semaine :

Chacun dans cette organisation devrait se donner pour mission de tomber amoureux d'Horizon Worlds. Vous ne pouvez pas le faire sans l'utiliser. Allez-y. Organisez des moments pour le faire avec vos collègues ou vos amis, dans les builds internes mais aussi dans la build publique afin de pouvoir interagir avec la communauté.

Quand votre manager vous oblige à adorer "de force" son projet, cela n'est jamais bon signe. Cela traduit chez les employés d'Horizon Worlds non pas une volonté intrinsèque, qui vous tient cheville au corps, mais simplement l'idée de travailler pour... travailler. Cette déclaration est certainement la plus importante des révélations faites jusqu'alors pour Horizon Worlds, celle qui nous fait comprendre pourquoi le titre est aussi moche que vide : personne n'y croit !

Le même vice-président a souligné les problèmes de la plateforme, notamment le fait que "la première expérience serait confuse et frustrante ", affirmant que Meta se doit de "présenter aux nouveaux utilisateurs des mondes de premier ordre qui feront de leur première visite un succès."

Shah a également admis ce que beaucoup soupçonnaient : Horizon Worlds "n'a pas encore trouvé de modèle économique". Il a pareillement poussé le personnel à sortir de leurs zones de confort et à sortir des sentiers battus pour proposer bien plus d'originalité. Shah souhaite que son produit soit utilisé de manière constante et non pas de façon ponctuelle, rejoignant ainsi l'idée du métavers selon Mark Zuckerberg : un monde virtuel, une seconde vie aux possibilités tellement immenses que l'expérience en devient addictive au possible.

Reste que la qualité actuelle contraste fortement avec les multiples fonctionnalités majeures annoncées récemment par Mark Zuckerberg, notamment une version mobile et une version web censées être lancées plus tard dans l'année (ce qui constitue un échaec en soi vu que la VR devaioit, initialement, être l'unique porte d'entrée). Toute mise à jour d'Horizon Worlds sera probablement révélée mardi lors de Meta Connect, la conférence annuelle de la société sur la réalité virtuelle. Nous serons bien entendu en live, dès 18H30, le mardi 11 octobre pour vous en parler.

Si le Meta Quest 2 vous intéresse toujours, sachez que vous pouvez toujours vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €. Vous pouvez aussi trouver sur le site de bons PC pour gamers.