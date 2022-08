Horizon Worlds : les prochaines améliorations graphiques dévoilées !

Tout est parti d'une capture d'écran mise en ligne par le PDG de Meta mardi dernier. Pour annoncer le lancement d'Horizon Worlds en France et en Espagne, Mark Zuckerberg s'est pris au jeu du selfie en affichant son avatar devant deux monuments iconiques des deux pays. Les apparences grossières de l'avatar et du décor ont suscité de nombreuses moqueries. Visiblement impacté, Mark Zuckerberg nous informe que d'importantes mises à jour graphiques pour Meta Avatars et Horizon Worlds sont à venir.







Conscient que l'acceptation du métavers se fera à travers Horizon, le patron de Meta a tenté, sur Facebook, de minimiser l'écart entre les promesses de la Connect 2021 et le résultat ici présent (voir l'image ci-dessous) :



Des mises à jour majeures d'Horizon et des graphismes d'avatars seront bientôt disponibles. Je vous en dirai plus à l'occasion de la Connect. Par ailleurs, je sais que la photo que j'ai postée en début de semaine était assez basique - elle a été prise très rapidement pour célébrer un lancement. Les graphismes d'Horizon sont capables de bien plus, même avec un casque, et Horizon s'améliore très rapidement.



Barrett Meeker, directeur artistique d'Horizon, a déclaré à ce propos :





Ce qui fait qu'un avatar graphiquement simpliste ressemble à une véritable personne dans la VR, c'est la façon dont le système traduit les données de suivi de la tête et des mains, le tout en temps réel, et les images fixes que Zuckerberg a partagées ne transmettent pas cela.

Vous l'aurez constaté, que ce soit Mark ou Barrett, l'approche reste maladroite. L'un essaie de tempérer la situation en nous faisant croire que si la photo est ratée, c'est bien parce qu'il n'a pas eu le temps d'y insérer plus d'éléments, alors que nous savons pertinemment que ce sont bien lesdits éléments qui sont en soi « ratés ». L'autre essaie de nous faire comprendre que si nous ne trouvions pas la capture d'écran à notre goût, c'est essentiellement dû au fait qu'une image est fixe et qu'en mouvement, cela aurait une tout autre allure. Vous en conviendrez, niveau argumentation, difficile de faire pire.



Bien que les améliorations graphiques apportées à Horizon Worlds constitueront une mise à jour bienvenue pour sa base d'utilisateurs, l'augmentation du réalisme des avatars peut avoir des répercussions importantes. Lors de nos premiers essais d'optimisation avec Quest Games Optimizer, nous avons remarqué qu'il était possible de pousser très facilement l'application en haute définition, sans que cela en impacte les performances. Nous étions alors dans la partie tutoriel du jeu, sans autre avatar que nous-mêmes. Une fois téléporté dans notre premier monde, avec d'autres utilisateurs, la stabilité a été réduite à néant. Nous avons retenté l'expérience avec la configuration par défaut, et bien qu'un peu plus fluide, sachez qu'Horizon Worlds rame lorsqu'il y a du monde ! Un titre qui peine difficilement à garder son nombre d'images par seconde en arborant des graphismes dignes d'une PS2, cela n'augure rien de bon. Cela dit, si le projet Avalanche se concrétise, alors l'impossible deviendra possible.