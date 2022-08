REPLAY Quest Games Optimizer fête son 300e profil avec un LIVE YouTube

Quest Games Optimizer fête donc son 300e profil via un live avec notre team au complet : Samuel Hédouin, Nova Lacaerte et Eric de Brocart. A cette occasion, nous vous proposons de passer un bon moment pour parler de l'histoire et du futur de l'utilitaire le plus utile du Meta Quest.

Si jamais vous ne savez pas encore ce que fait Quest Games Optimizer (QGO), c'est notre utilitaire d'optimisation graphique et de performance pour les jeux natifs Oculus Quest 1 et 2. La dernière version de l'application est la V4.0.1. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les explications et le lien de téléchargement de QGO à cette adresse. Si vous recherchez la liste des jeux automatiquement optimisés, c'est par ici que cela se passe.

Ce soir, à 21 heures, nous vous invitons à passer la soirée avec nous pour découvrir plus en avant QGO, que ce soit via l'histoire de sa création, l'accueil du programme hors de nos frontières, les quelques turbulences que son arrivée sur la scène des logiciels indépendants des Quest 1 & 2 et l'avenir de l'application. L'équipe au complet pourra répondre à vos questions et nous vous attendons nombreux, mêmpe si c'est encore les vacances pour bon nombre d'entre nous.

