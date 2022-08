Quest Games Optimizer : la v4.0.1 vient d'arriver avec le mode déconnecté et de nouveaux profils de capture vidéo !

La version v4.0.1 vient de sortir après une courte phase de bêta, accompagnée de son lot de corrections, mais pas que. Dans le même temps, ce sont plus de 270 jeux qui ont été optimisés depuis la naissance de QGO !

Vous pourrez retrouver l'application à cette adresse. Et pour ceux qui auraient déjà notre outil dans leur bibliothèque, il vous suffit comme à l'accoutumée de télécharger la nouvelle version depuis votre e-mail d'achat ou de cliquer sur « I already paid for this », puis d'installer l'APK par-dessus le précédent.

Au programme de cette nouvelle version :

Ajout de la traduction portugaise ;

Pour envoyer vos profils personnels, vous devez maintenant contacter l'adresse suivante : questgamesoptimizer@gmail.com ;

; Nouveau bouton et sa page d'informations dans la page principale affichant le journal de développement de QGO ;

Le bouton / interrupteur pour l'autorisation d'accessibilité est maintenant vert lorsqu'il est activé. C'est plus clair ;

Nouveaux profils de capture vidéo au format 1:1 en plus du format 16:9 existant ;

Augmentation du débit de capture vidéo à 20 Mb/s ;

Vous pouvez maintenant utiliser QGO sans aucun accès au réseau. Mais n'oubliez pas de lancer l'application avec un accès réseau la première fois. La contrepartie est que vous ne recevrez aucune notification de mise à jour ni les nouveaux profils, et la liste des jeux optimisés ne sera pas à jour ;

Correction pour certaines personnes s'amusant avec une taille de texture négative. Ça faisait planter l'app ;

Correction lors de la recherche d'une application via la barre de recherche, QGO recherchait des noms d'applications et des noms de packages. Il recherche désormais uniquement les noms d'applications ;

Correction lorsque la notification de réussite du lancement du profil s'affichait deux fois lors du lancement de jeux à partir de QGO lui-même avec l'autorisation d'accessibilité activée ou lorsque, pendant une partie, vous éteignez et rallumiez l'écran ;

Lors du lancement des jeux depuis leur page de configuration, le profil personnel sera utilisé même si un autre profil pour celui-ci est activé. N'oubliez pas que vous pouvez lancer vos jeux à partir de n'importe quel lanceur si l'accessibilité est activée, sinon, vous pouvez les lancer à partir de l'écran principal en cliquant sur les noms ou les images des jeux ou sur l'icône de lancement à droite ou à partir de la page de configuration en cliquant sur l'image ;

Correction du bug rencontré la semaine dernière dû à un profil mal formé. Ça ne se reproduira plus ;

Petits ajustements...

Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre l'aventure QGO : et le groupe Facebook compte plus de 750 personnes et l'application s'est écoulée à plus de 2 200 exemplaires ! QGO plait même au-delà des frontières françaises et son développeur, faisant partie de l'équipe GAMERGEN.com, en est extrêmement fier. De plus en plus de médias et YouTubeurs parlent de notre application à travers le monde comme la Chine, le Brésil, le Portugal, les États-Unis, etc. Et nous sommes aussi fiers de la proposer en six langues dorénavant (français, anglais, allemand, espagnol, chinois et portugais).

Anagan79 travaille sur la prochaine grosse mise à jour de QGO avec un écran complet et des curseurs dédiés aux profils de capture vidéo. Mais ce n'est pas tout, l'application et ses services vont migrer dans une infrastructure cloud plus robuste. Soyez à l'affut, car une belle surprise est aussi dans les tuyaux !

Pensez à nous rejoindre sur le groupe Facebook dédié ou encore le Reddit QGO, mais aussi à laisser un commentaire si l'application et le travail du développeur vous plaisent.

