QuestGamesOptimizer : la version v6.0.0 est disponible et améliore encore plus votre Quest

La 24ᵉ mise à jour gratuite du QuestGamesOptimizer est disponible et parée pour le futur. Plus évoluée que jamais, elle améliore encore et toujours votre façon de jouer et d'optimiser vos jeux.

Cette nouvelle mouture apporte de nombreux de changements qui devraient faire plaisir aux utilisateurs. Les possesseurs du Meta Quest Pro vont pouvoir enfin profiter du « Local Dimming » ou gradation locale en français. Grâce à sa matrice de LEDs rétro éclairantes sous sa dalle LCD, le fleuron de Meta peut se targuer de jouer sur la profondeur des noirs et offre ainsi un contraste venant titiller les écrans OLED. Cette fonctionnalité n'est aujourd'hui utilisée nativement que sur une petite poignée de jeux, mais déjà disponible en mode PC VR. QGO vient donc faire un pied de nez à Meta en proposant le Local Dimming à l'échelle du système, et ce, de façon native. Le résultat est impressionnant, les noirs sont vraiment plus noirs. Fini ce léger voile gris dans les scènes noires ou les écrans de chargement.

L'autre grosse nouveauté est l'ajout de l'« Adaptive Refresh Rate » en exclusivité mondiale encore une fois. Ce procédé, qui donne en français : Taux de Rafraîchissement Adaptatif. Ce procédé permet de moduler le taux de rafraîchissement du casque en fonction de la scène et de la demande en ressource pour le casque. Le taux de rafraîchissement n'est alors plus figé, mais s'adapte au besoin. Ainsi, dans certains jeux, le casque peut passer de 72 à 78, puis 84, voire 101 Hz sans bouger le petit doigt. Il en résulte par moment une batterie moins sollicitée ou alors un jeu plus fluide.

Voici les modifications en détail :

Nous souhaitons remercier comme d'habitude les bêta testeurs et contributeurs de cette nouvelle mouture. Comme à chaque fois, c'est un travail d'équipe. Merci pour vos idées d'améliorations et vos différents retours.

Comme vous pouvez le voir, une extension premium est maintenant disponible. Voici les mots du développeur à son sujet :

QGO est un travail qui prend de plus en plus de place dans ma vie et qui me demande énormément de temps. Il s'agit de la 24ème mise à jour gratuite et bon nombre d'entre vous ont pu profiter de ces nombreuses mises à jour. Les 1000 premiers utilisateurs avaient pu obtenir QGO lors de ses premiers mois d'existence pour la somme symbolique de 2$. Je souhaite continuer à faire évoluer QGO en proposant toujours plus de profils de jeux, de fonctionnalités et de mises à jour gratuites à l'application. Nous sommes à quasiment 470 jeux optimisés et 16 000 profils en comptant les votres !

Mais pour assurer de façon viable la continuité du développement de l'application, j'introduis "QuestGamesOptimizer Premium" que vous pouvez obtenir au prix de 2.99$. Ils s'agit d'une extension de l'application QGO, débloquant des fonctionnalités exclusives mais pas indispensables.

Je propose aussi un Patreon (plateforme de financement participatif) sur lequel vous pouvez vous abonner pour me soutenir et soutenir le projet. Toute personne ayant souscrit au Patreon rejoindra la liste des contributeurs, obtiendra l'extension "QuestGamesOptimizer Premium", et les différents niveaux débloqueront des Goodies tels qu'un mug QGO, un T-Shirt QGO, ainsi que ma future application QuestTimeOptimizer.