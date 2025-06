Hades II rajoute encore de quoi tuer le temps avec la mise à jour Unseen, la version 1.0 est désormais en ligne de mire

Cela fait déjà plus d'un an que Hades II a été lancé en Accès Anticipé sur Steam et l'Epic Games Store, régalant les amateurs de rogue-lite. Depuis, Supergiant Games a proposé huit patchs, dont deux principales mises à jour de contenu baptisées Olympic et Warsong. Le rythme de quatre mois entre ces gros ajouts s'est donc poursuivi avec la publication ce mardi de The Unseen Update, qui n'est pas passée inaperçue.

Toutes les nouveautés peuvent être consultées via le long changelog en anglais partagé sur Steam, mais en voici une liste des points clés que nous avons traduite :

Aspects cachés - Chacun des Armes Nocturnes possède désormais une forme finale secrète à découvrir...

- Chacun des Armes Nocturnes possède désormais une forme finale secrète à découvrir... Vœu des Rivaux - Révélez-le dans le Pacte des Occultés pour relever de nouveaux défis avec chaque Gardien.

Torches plutoniennes repensées - Les Flammes d'Ygnium offrent désormais un style de combat plus fluide et plus dynamique.

Dons divins - Le Sentier des Étoiles peut désormais insuffler à chaque Sort de Séléné un nouveau pouvoir olympien.

Forgez des Liens - Rapprochez-vous plus que jamais d'une variété de personnages lors de nombreux nouveaux évènements optionnels.

Nouveaux Gardiens - Méfiez-vous des nouveaux ennemis puissants d'Érèbe et de la Cité d'Éphyre.

Illustrations plus éclatantes - Découvrez de nouveaux éléments visuels, comme des effets d'ambiance sur les portraits des personnages.

Nouvelles musiques - Écoutez de nouveaux morceaux, dont le nouveau single d'un groupe en particulier...

Et justement, en parlant de l'OST, le studio a comme à son habitude mis en ligne plusieurs compositions à écouter et que nous avons regroupées en page suivante avec celles des deux précédentes mises à jour.

Enfin, Supergiant Games a fait le point sur le développement du jeu et déclare se préparer au lancement de la version 1.0 qui inclura la véritable fin et d'autres touches finales à l'aventure de Mélinoé. En revanche, aucune date n'est pour le moment donnée. Et avant ça, les Succès Steam seront ajoutés, mais il faudra recommencer du début pour tous les obtenir, bien que certains seront rétroactifs. Il a été précisé que les sauvegardes actuelles continueront de fonctionner, donc vous aurez le choix. Par ailleurs, il n'y a aucun plan pour des régions supplémentaires, rencontres, capacités ou autres.

Espérons que les versions sur consoles ne tarderont pas, avec pour rappel une exclusivité temporaire sur Switch et Switch 2 comme nous l'avons appris début avril. Vous pouvez revoir ci-dessous la vidéo de la série Creator's Voice qui a été dédiée à Hades II. Il y est notamment fait mention de la volonté de l'équipe de proposer du 60 fps.

