Hades II : une sortie surprise pour l'Accès Anticipé avec un contenu titanesque, son OST est un délice !

Cela fait déjà plus d'une décennie que les développeurs de chez Supergiant Games nous régalent avec leurs productions vidéoludiques indépendantes où l'action tient une place importante. Bastion, Transistor, Pyre... autant de noms et de projets que les joueurs ont apprécié, mais c'est surtout avec Hades dès 2018 puis avec sa sortie finale en 2020 que le studio de San Francisco est entré au panthéon. Plutôt que de proposer toute autre chose pour son prochain jeu, il a ainsi décidé de capitaliser sur le succès du dungeon crawler rogue-lite en annonçant lors des Game Awards 2022 Hades II, une bien belle surprise. Cette fois, nous incarnerons Mélinoé, la sœur de Zagreus, dont l'objectif est de tuer Chronos, le Titan du Temps et son grand-père. Comme son prédécesseur, le titre puise en effet son inspiration dans les mythes orphiques de la mythologie grecque pour son épopée, ce qui est bien moins connu du grand public. Initialement, il avait été annoncé qu'il entrerait en Accès Anticipé sur PC dans le courant de l'année 2023, avant qu'il ne soit reporté au deuxième trimestre 2024. Son test technique a depuis eu lieu en avril, donnant lieu à du gameplay que vous pouvez revoir en fin d'article. C'est donc sans crier gare que Supergiant Games a lancé cet Early Access ce lundi soir, de quoi chambouler la semaine de bon nombre de joueurs qui peuvent donc dès maintenant se le procurer.

Difficile de le manquer en se rendant sur Steam où il trône en page d'accueil. Il est aussi en vente sur l'Epic Games Store. Si vous décidez de craquer, il vous en coûtera donc 28,99 €. Les développeurs ont précisé que Hades II, tout comme son prédécesseur, a été pensé pour un Accès Anticipé où il restera au moins jusqu'au début de l'année 2025. Il faudra donc patienter un bon moment si vous attendez la version finale, qui inclura les Succès Steam et le vrai dénouement de l'histoire. D'ici là, plusieurs mises à jour majeures sont prévues, espacées de plusieurs mois et qui ajouteront de nouvelles fonctionnalités, sans compter sur des correctifs en fonction des retours.

Quant à son contenu, Supergiant Games a vu les choses en grand et ne va clairement pas nous voler sur la marchandise, puisqu'après trois ans de développement, « Hades II comprend déjà plus d'environnements, d'ennemis et de personnages entièrement doublés que la version finale du jeu Hades original ». D'autres régions, ennemis, évènements, personnages et systèmes de jeu sont de plus prévus, de quoi bien occuper les fans pendant les prochains mois. Notez que certains éléments de l'ATH ou des portraits de personnages sont encore provisoires ou inachevés. De plus, le studio n'exclut pas d'augmenter le tarif en fonction de la durée et de la quantité d'ajouts fournis.

Enfin, les mélomanes seront ravis de retrouver les compositions de Darren Korb, qui signe à nouveau la bande-son du jeu. Ses 30 morceaux sont d'ores et déjà mis en vente au prix de 9,75 € sur Steam et 8,99€ sur l'EGS et vous pouvez tous les écouter via YouTube. Nous avons ajouté les différentes vidéos en pages suivantes de cet article.

Death to Chronos

Doomed City

Eternal Longing

Sprigs of Sorrow

Time Cannot Be Stopped

The Titan of Time

The Risen Fleet

King Vermin

Final Expense (Renegade Remix)

Coral Crown

Song of the Sirens

Witch of Shadows

Monstrous Might

Edge of Erebus

Lost Souls

Song of the Deep

Evil Eye

Witch of Changing

The Silver Sisters

Crossed Flames

I Am Gonna Claw (Out Your Eyes then Drown You to Death)

Across the Rift

Spider Silk

Sightless Shepherd (feat. Sam Gendel)

Time Cannot be Stopped (Scylla and the Sirens)

The Necropolis (feat. Josh Plotner)

Visions of the Past

Into Tartarus

(Thrashing) Into Tartarus

The Crossroads

Enfin, sachez que Hades II est en couverture de Game Informer, réalisée par Jen Zee et qui met en avant Mélinoé ainsi que sa mentore Hécate. Nos confrères ont donc posté une vidéo de gameplay prenant place dans la deuxième zone du jeu.

Même si rien n'a été précisé, difficile d'imaginer que Hades II ne sorte pas par la suite sur consoles, mais il faudra donc faire preuve de patience. En attendant, son prédécesseur est vendu 19,99 € sur PS5 en boîte à la Fnac et dès 23,53 € chez Cdiscount.

