Hades II : l'énorme mise à jour Olympic est disponible avec un tas de nouveautés

Supergiant Games ont annoncé en fin d'année 2022 Hades II, une suite à son dungeon crawler rogue-lite qui nous permet cette fois d'incarner Mélinoé, désireuse de pourfendre Chronos. Un titre disponible en Early Access sur PC depuis le mois de mai, plusieurs patchs ont déjà été publiés, mais les développeurs lancent cette semaine une grosse mise à jour.

Les joueurs de Hades II peuvent découvrir la mise à jour Olympic, la plus grosse à ce jour pour le rogue-lite. Elle rajoute une nouvelle région à explorer, une nouvelle arme à maîtriser, de nouveaux personnages à rencontrer, de nouveaux familiers à adopter, de nouveaux éléments cosmétiques à débloquer, des dialogues inédits, une carte du monde ou encore le support des Mac avec une puce Apple M1 ou plus récente. Supergiant Games détaille toutes les nouveautés dans un changelog en anglais sur Steam, mais le développeur publie également une vidéo où... Logan Cunningham lit ce changelog avec une voix exagérément dramatique pendant plus de 25 minutes.

Cette Olympic Update n'est que le début, Supergiant Games va désormais travailler sur une autre mise à jour majeure, attendue en début d'année 2025. Hades II est pour l'instant disponible uniquement sur Steam et l'Epic Games Store, vous pouvez acheter des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.