TGA 2022 : Hades II, une suite au rogue-lite culte dévoilée en vidéo

Supergiant Games a déjà un CV impressionnant, entre Bastion, Transistor, Pyre, et plus récemment Hades, un rogue-lite qui nous plongeant dans la mythologie grecque. Eh bien, à l'occasion des Game Awards 2022, le studio a dévoilé Hades II, qui sera une suite du premier volet :

La première bande-annonce donne le ton, et ne devrait pas perturber les joueurs ayant passé des centaines d'heures sur Hades. Il s'agira d'un jeu d'action en vue isométrique avec des mécaniques de rogue-like et de dungeon crawler, et il sera d'abord proposé en Early Access sur PC, en 2023 sans plus de précisions sur la date.

Hades est pour rappel sorti en 2018 et porté sur de nombreuses plateformes, séduisant bon nombre de joueurs et remportant plusieurs prix, croisons les doigts pour que Hades II suive le même chemin.