No Man's Sky met les gaz avec sa mise à jour 5.5 Worlds Part II, pour un contenu toujours plus massif

Alors qu'il reste encore une semaine sur la roadmap des Expéditions Redux de No Man's Sky, cela faisait plusieurs jours que Sean Murray teasait les joueurs sur Twitter / X avec un émoji de planète gazeuse, allant jusqu'à reproduire le mème de l'attente de Pablo Escobar dans Narcos avec les éléments du jeu et utiliser celui avec CJ de GTA San Andreas, mais refait à sa manière. Nous n'avions donc aucun doute quant au fait que la première mise à jour de 2025 était en route et elle a tout pour nous réjouir. En effet, il s'agit de la suite logique de la refonte entamée avec la 5.0 Worlds Part I en juillet dernier et qui s'intitule logiquement Worlds Part II.

Cette version 5.5 est une fois de plus massive et transforme l'univers connu en y ajoutant une nouvelle catégorie d'étoiles, les violettes, soit des milliards de systèmes solaires inédits et les billions de planètes allant avec, dont des géantes gazeuses dix fois plus grandes que les astres les volumineux jusqu'à présent (comme Jupiter ou Saturne). Et, oui, il est possible de les explorer, car elles ne sont pas constituées que de gaz, mais cela demandera de posséder la technologie adéquate. L'arrivée de ces terrains de jeu supplémentaires s'accompagne de l'ajout de biomes supplémentaires et d'un nouveau système de terrain permettant d'avoir plus de détails et de variété, comme de vastes chaînes de montagnes et des océans encore plus profonds de plusieurs kilomètres, peuplés de créatures encore jamais vues. À cela s'ajoute une amélioration du système d'éclairage qui a carrément été réécrit, permettant aux surfaces aquatiques de refléter les nuages et étoiles en plus de réagir de manière dynamique à l'environnement.

Comme Sean Murray l'explique en vidéo, cela a permis à Hello Games de pousser encore plus le moteur du jeu avec l'utilisation de nouvelles technologies, qui proviennent de Light No Fire, le futur titre du studio. Même si nous n'avons pas plus de détails à son sujet depuis sa révélation, les mises à jour de No Man's Sky sont une manière de voir la progression de l'équipe puisque les avancées de l'un permettent le développement des nouveautés de l'autre.

De plus, de nouvelles quêtes viennent relier entre eux des éléments de lore déjà mis en place et, à en croire le message in-game, servent de déclencheur à la création des nouveaux types de systèmes solaires. Des mondes avec des ruines d'anciennes civilisation, des cavernes et canyons gigantesques, une faune et une flore encore plus diverses, des anomalies climatiques inédites telles que des tempêtes de gaz et des zones d'inversion de gravité, une expérience de rentrée atmosphérique revue... il y a clairement de quoi faire. Évidemment, tout ce qui existait déjà est conservé, pas d'inquiétude à avoir là-dessus.

Nous pouvons également archiver jusqu'à 18 Multi-outils pour gagner de la place, qui conserveront toutes les technologies installées en les réactivant ultérieurement. Il en va de même pour les vaisseaux, notre Frégate principale étant capable d'en stocker jusqu'à 18. L'inventaire peut désormais être rangé très facilement et l'Exocraft Colossus dispose quant à lui de trois emplacements de minéraux afin de réaliser des synthèses complexes tout en roulant. Un nouveau mode de jeu personnalisé baptisé Abandonné a même été implémenté, stérilisant l'univers de toute forme de vie à la manière de l'Expédition Adrift. Les chargements ont eux été réduits, de même que la taille des fichiers. Quant aux possesseurs d'une PS5, le VRR et le 120 Hz sont désormais pris en charge !

Enfin, la 17e Expédition se nomme quant à elle Titan, mais ne sera pas être disponible avant le 5 février et durera environ six semaines. Elle fera office de visite guidée de tout ce qu'a ajouté cette mise à jour Worlds Part II en plus de nous récompenser avec un vaisseau à mi-chemin entre une créature vivante et un jet de combat, baptisé Wraith. Vous pouvez retrouver tous les détails et le changelog de cette version 5.5 en anglais sur le site officiel, car il y a encore bien plus que tout ce que nous avons pu dire.

Si tout cela vous fait saliver et que vous n'avez pas encore franchi le pas de l'achat, sachez que No Man's Sky est vendu en promotion à seulement 19,99 € chez Gamesplanet.

