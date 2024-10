No Man's Sky : une nouvelle Expédition maudite pour Halloween avec la mise à jour 5.2 The Cursed

Il n'y a pas à dire, Hello Games ne cesse de nous surprendre au fil des mises à jour de No Man's Sky. En juillet, la 5.0 Worlds Part I était une refonte du jeu sur bien des points en s'appuyant sur des technologies développées en parallèle pour Light No Fire. La 5.1 en septembre introduisait notamment l'Expédition Aquarius et une activité inédite qu'est la pêche. Eh bien, pas le temps de souffler, car la 5.2 est déjà de sortie ce mercredi et se nomme The Cursed, là encore baptisée du nom de la nouvelle Expédition, qui est pour rappel un évènement temporaire et vient ici célébrer Halloween à sa manière en continuant d'étendre le lore.

En effet, comme indiqué sur le site officiel, The Cursed réutilise des éléments introduits en 2017 lors de la version 1.3 Atlas Rising, avec d'anciens portails et un risque d'effondrement entre les réalités. Eh bien, cette Expédition se déroule dans une sorte de royaume crépusculaire où notre personnage sera hanté par des voix et visions d'une autre dimension faisant office de guides et informateurs. Ici, les Voyageurs n'ont pas accès à la technologie d'hyperdrive, les voyages interstellaires ne pouvant être effectués que via l'ancien système de portails. Les fans de Stargate apprécieront !

Évidemment, ce ne sera pas de tout repos, avec de la survie classique face aux dangers environnementaux que peuvent être la radioactivité, les températures extrêmes, les atmosphères toxiques, mais aussi l'affaiblissement de la frontière entre les réalités. Notre combinaison est pour le coup équipée d'un suppresseur d'anomalie afin de rester fermement ancré dans la nôtre. Mais ce n'est pas tout, car des créatures spectrales ressemblant à des méduses sont aussi présentes, jouant la plupart du temps un rôle d'observateur. En cas de défaillance de la combinaison, le temps défilera alors de manière non linéaire et elles commenceront alors à devenir hostiles.

À cela s'ajoute la création de potions, c'est de saison ! Élixir de verre pour renforcer la frontière entre réalités, de vif-argent pour localiser les portails, de sang pour ouvrir les portails voire d'eau pour ceux qui iront jusqu'au bout de ce défi, il y a de quoi faire. En guise de récompenses, il est possible d'obtenir des posters décoratifs, un piédestal de scellement d'anomalie, une personnalisation de jetpack spectrale, une apparence horrifique pour le casque de notre combinaison, une étonnante créature compagnon bioluminescente et un vaisseau exclusif.

Pour terminer, notez que cette Expédition The Cursed ne durera qu'environ deux semaines, alors il ne va pas falloir traîner. Dommage qu'elles ne soient pas toutes permanentes. Vous trouverez quelques visuels en page suivante.

Actuellement, No Man's Sky est vendu en promotion 23,59 € sur Steam et seulement 19,99 € sur le PlayStation Store (des cartes cadeaux sont disponibles sur Amazon) et le Microsoft Store.