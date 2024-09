No Man's Sky se met à la pêche avec la mise à jour 5.1 Aquarius, riche en nouveautés

En juillet, Hello Games a une fois de plus surpris son monde avec la mise à jour 5.0 Worlds Part I de No Man's Sky, améliorant le jeu sur bien des points en se basant notamment sur des technologies développées en parallèle pour Light No Fire, son futur monde ouvert à l'échelle d'une planète. Qui dit première partie implique qu'une deuxième devrait suivre, mais ce n'est pas au programme du jour. En effet, la nouvelle version du jeu intitulée Aquarius tire parti des améliorations apportées à l'eau avec en ligne de mire la pêche ! Rien de tel pour passer le temps tout en s'amusant. Les joueurs vont donc pouvoir arpenter l'univers à la recherche du coin idéal pour se détendre et attraper toutes sortes de créatures marines exotiques, dont des mammifères extraterrestres, avec de nouvelles recettes de cuisine pour ne pas gaspiller ces prises.

Histoire de motiver un peu les Voyageurs, les développeurs ont ajouté un registre de pêche qui recensera les espèces capturées avec leur histoire, records de poids, etc. Divers types d'appâts à crafter seront fort utiles pour faire progresser cet objectif. Des bouteilles à la mer peuvent également être obtenues de cette manière, mais que contiennent-elles ? Pour aller encore plus loin, il est aussi possible d'installer des pièges automatiques, une bonne manière de collecter des poissons tout en vagabondant ailleurs dans l'espace. Pour des sorties en haute mer, un Exo-Skiff sert de base d'opérations flottante personnalisable, tandis qu'une combinaison de plongée sera fort utile pour explorer les profondeurs.

Enfin, une nouvelle Expédition vient de débuter, nommée Aquarius, qui durera environ six semaines et tourne évidemment autour de cette activité de pêche. En récompense, il sera possible d'obtenir un jetpack capable de fonctionner sous l'eau, la canne ultra sophistiquée Lost Angler, ainsi que d'autres éléments de personnalisation marins. Vous trouverez les notes de patch complètes sur le site officiel en anglais.

Actuellement, No Man's Sky est seulement vendu 19,99 € sur le PlayStation Store (des cartes cadeaux sont disponibles sur Amazon) et le Microsoft Store, et 23,59 € sur Steam, mordrez-vous à l'hameçon ?