No Man's Sky transforme superbement son univers avec sa massive mise à jour 5.0 Worlds Part I

Cela fera bientôt 8 ans que No Man's Sky a été lancé par Hello Games et après un lancement décevant, son arc de rédemption a été l'un des plus incroyables du monde vidéoludique. Les développeurs enchaînent depuis les mises à jour et en 2024, les joueurs ont d'ores et déjà pu découvrir Omega (4.5) en février, Orbital (4.6) en mars qui transformait les stations spatiales et apportait la personnalisation des vaisseaux, puis Adrift en mai (4.7) qui se concentrait sur l'Expédition du même nom dans un univers alternatif désolé, qui est pour rappel un évènement temporaire dans le jeu. La mise à jour 5.0 intitulée Worlds Part I lancée ce mercredi est elle tout son contraire, car elle transforme pour le mieux l'univers du jeu.

Sean Murray, fondateur et directeur du studio, est revenu plus en détail sur les nouveautés de cette mise à jour en déclarant pour commencer que le but de Hello Games est de surprendre à chaque fois en termes de contenu ajouté. Il précise en guise de rappel que tout ce qui est à l'écran a été généré de manière procédurale, ce qui est assez dingue en voyant le résultat actuel.

Pour rentrer un peu plus dans les détails, la nouvelle technologie utilisée pour l'eau est capable de créer des vagues via des modèles de vent appliqués aux planètes, réagissant de manière dynamique à la météo. Ces surfaces réfléchissent également la lumière différemment désormais, tandis que les vaisseaux sont capables de s'y poser, les fans d'Interstellar apprécieront. Les cieux ont également droit à une certaine variété avec des nuages se voyant depuis l'espace, que nous pouvons traverser en vaisseau, et des effets volumétriques tels que des tempêtes, du brouillard, du blizzard et des étincelles dans les environnements magmatiques ont été ajoutés. Ce genre de nouveauté est en partie possible grâce au développement en parallèle du monde ouvert de Light No Fire, qui a appris de nombreuses choses à l'équipe.

La nouvelle Expédition baptisée The Liquidators (la 14e) est elle décrite comme s'inspirant de Starship Troopers, demandant d'aller éradiquer des horreurs biologiques hôtes d'insectes géants sur de nouvelles planètes. Parmi les récompenses, les joueurs pourront obtenir des posters, trophées et un set d'armure organique forgée à partir de ces ennemis. Des composants supplémentaires pensés pour le combat aux commandes d'un Minotaure seront également à gagner, disponibles par la suite pour ceux n'ayant pas pu y prendre part.

Un système permettant de renommer les systèmes, planètes, la faune, la flore et les minéraux découverts a également été implémenté, de même que la possibilité de fabriquer notre propre vaisseau de classe solaire. Des distorsions gravitationnelles ont elles transformé la surface de certains mondes, créant des îles célestes. Les ombres ont été améliorées pour un plus grand réalisme et des créatures inédites viennent peupler les planètes, entre autres. Vous pouvez retrouver le détail complet des nouveautés en anglais sur le site officiel. Des visuels sont à admirer en page suivante.

Enfin, le fait que cette mise à jour se nomme Part I est évidemment dû au fait qu'elle sera suivie d'une deuxième partie, car « il y a beaucoup plus à venir ».

No Man's Sky est pour rappel disponible sur PS5, PS4 (compatible PSVR), Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC (Steam), Mac et dans le Game Pass. Vous pouvez actuellement vous le procurer chez Gamesplanet au prix de 19,99 €.