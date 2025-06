No Man's Sky nous permet d'étendre notre empire galactique avec sa mise à jour 5.7 Beacon

Cela faisait un moment que nous n'avions entendu parler de No Man's Sky, que son studio Hello Games continue d'améliorer au fil des années tout en développant en parallèle Light No Fire, se servant des technologies mises au point pour continuer à gâter les joueurs. Depuis le début d'année, nous avons donc eu droit à la mise à jour 5.5 Worlds Part II en janvier puis à la 5.6 Relics en mars, avec quelques patchs en guise de correctifs depuis. Ces derniers jours, Sean Murray teasait la communauté avec un émoji de bacon, mais aucun rapport avec la nourriture, car la version 5.7 se nomme tout simplement Beacon. Faites de la place, car sur PS5 elle pèse 18,025 Go ! Pas étonnant, car elle est une fois de plus riche en nouveautés, qui plairont aux amateurs de conquêtes spatiales en nous donnant l'opportunité de devenir le superviseur de jusqu'à quatre colonies sur tout autant d'astres.

De nombreux changements ont donc été apportés aux colonies avec une plus grande variété de décisions pouvant être prises afin de garantir la bonne entente entre les concitoyens, et ce sans ambiguïté, qui disposent chacun de leurs propres compétences et attributs, entraînant donc son lot de conflits internes à régler. Des archives historiques vont permettre de voir tout ce que nos villes ont accompli sous notre joug, de jauger le bonheur des habitants, voir le nombre d'attaques de Sentinelles ou d'insectes géants repoussées (par exemple avec notre escadron) ou encore le nombre d'infrastructures construites.

À ce sujet, de nouveaux bâtiments font leur apparition, dont des bars et un type de fermes. Et évidemment, chaque colonie permet de produire des ressources avec une production personnalisée. Il est possible d'inspecter les différentes structures depuis des terminaux afin de voir ce que chacune apporte, certaines offrant des fonctionnalités spéciales. Les choix de construction sont encore plus importants désormais, surtout qu'elles disposent de statistiques pouvant les faire grimper en classe et donc en utilité ! De plus, leur esthétique peut être modifiée pour refléter l'usure du temps sur les matériaux, dont un effet de rouille.

Et avec le 14 juillet approchant, sachez que des spectacles pyrotechniques auront lieu à l'occasion de festivals, de l'arrivée de nouveaux résidents, d'expéditions réussites ou une fois un édifice construit. Il ne manque plus que Tom Nook et Marie à ce stade ! Par ailleurs, il peut arriver de tomber sur une colonie d'Autophages, des formes de vie robotiques croisées au cours de nos aventures. Il faudra toutefois avoir gagné leur confiance pour espérer diriger leur lieu de vie.

Du côté des autres nouveautés, l'Exocombinaison peut maintenant parler avec une voix masculine ou être totalement silencieuse ; les sons émis par notre avatar lors de différentes actions sont également personnalisables ; une piscine pour pêcher peut être installée dans les colonies ; et le système pour agencer entre eux les éléments structurels des bâtiments (sol et toits notamment) a été revu.

Enfin, sur PC, les joueurs ont accès à la technologie XeSS d'Intel (Xe Super Sampling) pour de l'upscaling et un framerate accru, tandis que le cross-save est disponible pour tous. N'hésitez pas à consulter le site officiel pour retrouver tous les détails du changelog, car il ne s'agit que d'un résumé. Vous pouvez retrouver des visuels en page suivante.

Et comme tout est bien fait, No Man's Sky est actuellement en promotion au prix de 19,99 € chez Gamesplanet si vous ne l'avez pas encore ajouté à votre ludothèque.