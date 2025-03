No Man's Sky : Hello Games donne un nouvel os à ronger aux joueurs avec sa mise à jour 5.6 Relics

Mais où s'arrêtera No Man's Sky ? Depuis quelques jours, Sean Murray tease la communauté du jeu avec des émojis d'os et c'est donc sans surprise qu'une nouvelle mise à jour gratuite a été annoncée cet après-midi. Après la massive version 5.5 Worlds Part II disponible depuis fin janvier, place à Relics, un patch 5.6 qui va clairement faire de vieux os, puisque son principal intérêt est d'introduire toute une dimension de paléontologie à l'expérience.

Sa bande-annonce et le site officiel introduisent donc les nouveautés disponibles dès maintenant en jeu. Des centaines de fossiles divers et variés font donc leur apparition dans l'univers, qui peuvent être collectés et exhibés dans notre propre musée sous forme de squelettes après avoir été réassemblés selon nos goûts, des millions de possibilités étant promises. Mieux encore, il est possible de les vendre et échanger dans les stations spatiales. Des types d'ennemis supplémentaires sont aussi au programme sur les planètes où des os sont apparus, notamment dans les systèmes violets, avec des vers squelettiques, ainsi que des Gardiens et Sentinelles de pierre, qui pourront même s'autodétruire et garderont des reliques.

La nouvelle Expédition qui l'accompagne propose justement un voyage ayant pour but de recréer d'anciennes formes de vie et découvrir des secrets millénaires. En guise de récompenses, nous aurons droit à un compagnon squelettique, un bâton et une apparence en pierre pour notre Voyageur et son jetpack. Vous pouvez les voir parmi les visuels en page suivante.

De plus, le mode Abandonné a été revu et un peu simplifié, proposant désormais d'améliorer notre combinaison, multi-outil et vaisseau dans les stations, tandis que les galaxies violettes sont affichées sur la carte galactique. Une option demandée par la communauté a elle été ajoutée globalement pour la navigation interplanétaire, à savoir épingler des corps célestes apparaissant à l'écran des Découvertes afin d'aider à rechercher des planètes.

Avec tout ça, les raisons de se procurer No Man's Sky ne font qu'augmenter.

