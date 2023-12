Light No Fire : Hello Games, créateur de No Man's Sky, dévoile le premier « vrai monde ouvert »

Même s'il a connu des débuts difficiles, No Man's Sky a su brillamment remonter la pente jusqu'à s'imposer comme un jeu incontournable du paysage vidéoludique de ces dernières années, alimenté régulièrement par du contenu inédit. Depuis 2016, Hello Games n'a pas fait que continuer à supporter cette aventure intergalactique et a également sorti en 2020 The Last Campfire, mêlant aventure et puzzles. À l'occasion des Game Awards 2023, Sean Murray est monté sur scène pour introduire le prochain projet du studio sur lequel il travaille depuis 5 ans, qui sera sacrément ambitieux une fois encore, car il a alors déclaré qu'il s'agira du « premier vrai monde ouvert, quelque chose sans frontières », à prendre au sens littéral, à savoir une terre fantastique et inexplorée où nous pourrons partir à l'aventure entre amis, puisque le multijoueur sera fortement mis en avant, avec des montagnes se voulant aussi grandes que l'Everest. Bref, voici Light No Fire :

Pour une petite équipe indépendante, c'est encore une fois assez fou. Ce monde ouvert sera généré de manière procédurale et sa première bande-annonce nous montre qu'il sera possible de bâtir des bâtiments très rapidement, de voler à dos de diverses créatures et nager. Reste à savoir s'il sera également possible de jouer entièrement seul en ayant le monde pour nous tout seul où s'il faudra nécessairement partagée une instance à plusieurs, ce qui risque d'en rebuter plus d'un. Steam indique qu'il s'agit d'un jeu solo avec de la coopération en ligne, mais cela reste à voir compte tenu de la description officielle du projet.

Light No Fire est un jeu d'aventure, de construction, de survie et d'exploration ensemble. Situé sur une planète fantastique de la taille de la Terre, il apporte la profondeur d'un jeu de rôle à la liberté d'un bac à sable de survie. Une Terre multijoueur - Bâtissez une vie ensemble. Rencontrez des joueurs du monde entier, construisez votre vie, explorez et survivez ensemble. Construisez des bâtiments et des communautés persistants, ou partez seul pour découvrir le monde pour les autres.

- Bâtissez une vie ensemble. Rencontrez des joueurs du monde entier, construisez votre vie, explorez et survivez ensemble. Construisez des bâtiments et des communautés persistants, ou partez seul pour découvrir le monde pour les autres. Une Terre procédurale - Un monde véritablement ouvert, sans frontières, à une échelle jamais tentée auparavant. Une planète extrêmement variée et dense remplie de biomes immersifs, d'ennemis uniques et de ressources précieuses à découvrir.

- Un monde véritablement ouvert, sans frontières, à une échelle jamais tentée auparavant. Une planète extrêmement variée et dense remplie de biomes immersifs, d'ennemis uniques et de ressources précieuses à découvrir. Une Terre de fantasy - Light No Fire vous présente une terre ancienne à découvrir. Une où vous n'êtes pas le héros. Riche en lore, mystères et où a lieu une lutte constante pour la survie. Inspiré par l'aventure, le charme et l'imagination que nous aimons de la fantasy classique.

- Light No Fire vous présente une terre ancienne à découvrir. Une où vous n'êtes pas le héros. Riche en lore, mystères et où a lieu une lutte constante pour la survie. Inspiré par l'aventure, le charme et l'imagination que nous aimons de la fantasy classique. Une Terre inexplorée - Toutes les montagnes peuvent être escaladées, et au-dessous d’elles se trouvent des panoramas infinis, des océans et des continents que personne d’autre n’a peut-être vus. Qui gravira les montagnes les plus hautes, qui trouvera la mer la plus profonde ? Naviguez à travers de vastes océans et rivières, chevauchez des bêtes sauvages à travers des paysages fantastiques, faites voler des dragons au-dessus de paysages inconnus.

Pour le moment, Light No Fire n'a été annoncé que sur PC où il sortira sur Steam. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits.