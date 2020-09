Hello Games (No Man's Sky) travaille sur un nouveau gros jeu

Fondé en 2008, Hello Games a d'abord développé des jeux de course Joe Danger, avant de se faire mondialement connaître grâce à No Man's Sky. Une réputation plutôt mauvaise au début, le titre étant bien loin des promesses du directeur Sean Murray, mais le petit studio a réussi à transformer son jeu d'exploration spatial en vrai titre complet et passionnant, grâce à de nombreuses mises à jour gratuites, la dernière en date étant sortie en juillet dernier.

La semaine dernière, Hello Games a sorti The Last Campfire, un jeu d'aventure bien plus modeste, mais tout aussi intéressant, cependant, le studio ne perd pas de temps et planche déjà sur un nouveau jeu « énorme et ambitieux comme No Man's Sky », comme l'a expliqué Sean Murray à Polygon. Rassurez-vous, le résultat devrait être plus qualitatif à son lancement, Hello Games a appris de ses erreurs, et finalement, Sean Murray ne regrette pas les déboires rencontrés avec No Man's Sky.

Voilà qui est donc prometteur, il faudra cependant attendre un bon moment avant de découvrir le nouveau jeu de Hello Games. En attendant, vous pouvez partir explorer les étoiles avec No Man's Sky, vendu 23,95 € sur Amazon.fr.