The Last Campfire : le jeu attendrissant d'Hello Games daté pour une sortie vraiment toute proche

C'est en 2018 lors des Game Awards que nous découvrions The Last Campfire, le nouveau jeu d'Hello Games, studio derrière No Man's Sky, et de l'un des créateurs de LostWinds, nous proposant ici une aventure toute mignonne et assez onirique, qui avait refait surface lors du Nintendo Indie World de mars puis le mois suivant lors d'un Inside Xbox avec pour la première fois du gameplay.

L'aventure d'Ember, la petite créature que nous contrôlerons dans cet étrange monde, était jusqu'à présent attendue pour cet été sans plus de précision et si vous l'attendiez, vous allez être ravis puisque The Last Campfire sortira demain, jeudi 27 août 2020, sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Apple Arcade et PC via l'Epic Games Store et Steam. Sean Murray a pour l'occasion pris la parole en vidéo pour nous expliquer que l'exploration est au cœur du jeu, ainsi que les puzzles, en plus d'évoquer les thématiques explorées telles que la perte, l'espoir et l'empathie. Les joueurs souhaitant simplement explorer et se concentrer sur le lore sans être soumis à de trop gros défis pourront profiter d'un mode Explorer.

