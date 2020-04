The Last Campfire : nouvel aperçu du gameplay du mignon successeur de No Man's Sky

Pour l'instant, de The Last Campfire nous n'avions vu que deux apparitions depuis les Game Awards : l'une en 2018 avec une première bande-annonce sous forme de teaser, l'autre en décembre dernier avec un léger aperçu du gameplay.

Conçu par les créateurs de LostWinds chez Hello Games, développeurs fous de No Man's Sky, le titre prendra la forme d'une quête dans un univers labyrinthique. Ember est perdu et doit retrouver les siens en sauvant des âmes, aidant les créatures en détresse et explorant des ruines remplies de mystère.

The Last Campfire a refait surface lors de l'Inside Xbox, histoire de nous montrer le protagoniste tout mignon face à un squelette, ou en train de se balader dans des environnements interactifs propices aux énigmes. Et il faut avouer qu'il y a de quoi être attendri par cette direction artistique et cette narration mystiques, certes déjà vues, mais toujours aussi efficaces. Voilà qui nous donne une meilleure idée du gameplay de ce projet, prévu sur PC, PS4, Xbox One et Switch pour l'été 2020.