No Man's Sky en mode Dead Space avec la mise à jour Desolation et ses vaisseaux abandonnés

Hello Games nous avait prévenus : il prévoit encore plusieurs mises à jour ambitieuses de No Man's Sky pour 2020. Il a notamment accueilli un patch avec du cross-play entre PC, PS4 et Xbox One, et nous propose aujourd'hui de télécharger la version 2.6 du logiciel avec encore plus de contenu.

La mise à jour Desolation introduit avant tout des vaisseaux abandonnés générés procéduralement, que nous pouvons explorer pour trouver du loot, mais aussi de nombreux dangers. Des extraterrestres ont en effet infecté quelques-unes des embarcations, et nous devrons éviter leur présence ou les confronter. Des histoires dynamiques peuvent aussi être retracées dans chaque vaisseau en écoutant des journaux de bord, dont celui du capitaine qui nous permettra de découvrir les derniers instants de l'équipage. Pour nous assurer une ambiance digne des meilleurs films d'horreur spatiaux, Hello Games a travaillé sur de nouveaux effets d'éclairage, de couleur ou encore de lens flare.

À part ça, le patch augmente la taille de l'inventaire de notre vaisseau principal, permet de personnaliser sa couleur depuis le terminal central, peut être associé à des téléporteurs pour nous transporter plus facilement vers nos bases terrestres et stations spatiales, et plus encore. Le système de combat a aussi été modifié avec des armes Multi-Tool plus rapides et dynamiques, des animations, réticules et autres améliorations. Sinon, de nouveaux titres de joueurs permettent de craner en affichant nos réussites, et de nouvelles missions multijoueurs sont disponibles dans le Nexus. No Man's Sky peut être acheté à partir de 29,99 € à la Fnac.