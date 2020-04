No Man's Sky : des mises à jour « ambitieuses » pour 2020

No Man's Sky ne cesse de nous surprendre. Rien que depuis le début de l'année, il a eu droit au contenu de The Living Ship, avec un vaisseau organique, et celui d'Exo Mech, donnant accès à un mecha pilotable.

À l'occasion d'un billet sur son blog, Hello Games a fait le point sur le passé de No Man's Sky, amélioré avec dix mises à jour majeures depuis 2016. Et il a aussi teasé d'autres nouveautés à venir.

Parfois, il est bon de prendre un moment pour de revenir sur les étapes les plus récentes du voyage No Man's Sky. En commençant par Synthesis, nous avions prévu de sortir [des mises à jour] plus régulièrement, et il est encourageant de regarder en arrière pour voir comment cela s'est déroulé jusqu'à présent. Au cours des cinq derniers mois, nous avons publié quatre mises à jour de contenu substantiel - Synthesis, ByteBeat, The Living Ship et Exo Mech - et nous sommes si heureux de ce que chacune d' entre elles a ajouté à la vision du jeu.

En plus de ces mises à jour de contenu, nous travaillons sur des ajouts plus ambitieux à l'univers, et nous avons tellement plus de prévu pour 2020 que nous nous sentons excités.