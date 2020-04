No Man's Sky : graphismes améliorés, Minotaures et nouvelles technologies, tous les détails sur la mise à jour Exo Mech

Il fallait s'en douter : la fuite de la mise à jour Exo Mech de No Man's Sky ne pouvait qu'être l'indicateur d'un lancement imminent. Celle-ci vient donc d'être déployée cet après-midi sur PC, PS4 et Xbox One, passant le jeu en version 2.4.

Le patch introduit donc avant tout le Minotaure, un Exonef hybride lourd pensé pour l'exploration terrestre. Il est doté d'un puissant jetpack pour se propulser dans les airs et gagner en rapidité de déplacement, et peut être piloté en VR pour une immersion sans pareil. Sachant qu'il est immunisé contre tous les dangers liés à l'atmosphère des planètes, il sera un compagnon idéal pour découvrir des territoires inexplorés. Une amélioration peut aussi lui permettre de modifier le terrain grâce à son laser, initialement là pour collecter des ressources.

La mise à jour ne se contente pas de cela, et apporte de nouvelles technologies pour les Exonefs traditionnels, de panneaux solaires pour les recharger avec le soleil au Booster de Signal amélioré pouvant déceler les points d'intérêt. Les joueurs possédant un cargo peuvent désormais acheter un Matérialiseur d'Exonef Orbital, pour faire apparaître leur véhicule n'importe où. Plusieurs autocollants inédits peuvent sinon être achetés pour les personnaliser, et les férus de cable management ont accès à une amélioration de base pour cacher tous les câbles visibles, sauf en mode construction. Les bases ont d'ailleurs subi quelques améliorations, comme une option pour retourner directement au Nexus, et une autre pour désactiver la limite d'éléments sur consoles, au détriment des performances graphiques.

Pour conclure sur l'aspect technique, les graphismes ont été optimisés au niveau de la lumière, notamment dans l'espace, tandis que les objets fins comme les brins d'herbe seront plus réalistes. Sur PC, il est enfin possible de paramétrer sa résolution indépendamment de celle de l'ATH, pour encore plus de personnalisation de l'expérience. Non, nous sommes loin d'en avoir fini avec No Man's Sky.