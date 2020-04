No Man's Sky : du gameplay du patch Exo Mech et ses gros robots pilotables a fuité !

Mais où s'arrêtera No Man's Sky ? Pas à sa mise à jour The Living Ship visiblement, car Hello Games serait sur le point de déployer une mise à jour qui va encore changer la face de l'expérience.

Xbox vient de commettre une belle boulette en difussant sur sa chaîne YouTube officielle une vidéo de la prochaine extension du jeu d'aventure spatiale. Elle s'appelle Exo Mech, et toutes ses promesses sont dans le titre : elle nous fera monter à bord de mechas géants personnalisables pour voyager en surface et être protégé des conditions climatiques extrêmes. Il sera même possible de se placer dans le cockpit en VR pour plus de sensations.

La vidéo, supprimée par le constructeur mais forcément largement repartagée depuis, ne mentionne pas de date de sortie : difficile donc de savoir si la nouveauté fait partie intégrante d'une mise à jour gratuite à venir pour dans quelques jours, ou n'est prévue que dans plus longtemps. Hello Games devrait dans tous les cas rapidement communiquer sur le sujet.