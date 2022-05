No Man's Sky : la 7e Expédition Leviathan au gameplay roguelike lancée en vidéo

Les développeurs de chez Hello Games ont sorti le mois dernier la mise à jour Outlaws pour No Man's Sky, permettant notamment de faire de la contrebande et de prendre part à une 6e Expédition nommée Blighted. Eh bien, ils n'ont pas chômé depuis puis la 7e Expédition est sortie ce mercredi 25 mai sur toutes les plateformes. Heureux hasard du calendrier, elle se nomme Leviathan, ce que n'a pas manqué de relever le compte officiel de Destiny 2 dont la nouvelle saison fait justement intervenir un vaisseau du même nom.

Les Voyageurs sont cette fois pris au piège dans une boucle temporelle et vont devoir enquêter pour s'en sortir, rencontrant au passage le fameux Leviathan. Cette Expédition durera 6 semaines, donnant l'occasion à Hello Games d'expérimenter avec un gameplay de type roguelike et un mode Survie où chaque mort signifie un reset de la boucle, de quoi faire penser à Returnal. L'exploration permet de récupérer des Fragments de mémoire, des réminiscences de précédentes boucles sous la forme d'une technologie générée procéduralement, qui permet de varier le style de jeu à chaque fois. Cette Expédition est également l'occasion de faire collaborer la communauté au travers d'un objectif commun en participant à la recherche des manifestations particulières de la boucle auprès du Spécialiste Polo, renforçant les Fragments de mémoire et donc procurant de meilleures améliorations, plus d'espaces dans l'inventaire, ainsi que des outils et vaisseaux renforcés.

Une fois que l'Expédition sera achevée, la progression sera convertie en une sauvegarde de mode Survie, tandis que les récompenses obtenues pourront être utilisées à travers toutes les sauvegardes. Outre des décorations, une cape Whalestalker, un effet modifiant la propulsion énergétique de notre vaisseau et même le Leviathan en guise « d'ajout organique à la flotte de frégates » de notre vaisseau capital pourront être obtenus. Vous pouvez retrouver les détails du patch 3.90 sur le site du jeu, en anglais.

