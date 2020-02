No Man's Sky : créez un vaisseau organique unique avec la mise à jour The Living Ship

L'histoire de No Man's Sky a été marquée par la sortie de la grosse mise à jour Beyond à la rentrée 2019, mais cette extension ne signifiait pas pour autant la fin de l'aventure. Hello Games continue d'apporter du contenu à l'aventure intergalactique, comme le patch Synthesis avec des vaisseaux améliorés, de nouvelles technologies et un mode Photo VR.



L'année 2020 débute avec la mise à jour The Living Ship, qui introduit un nouveau type de vaisseau organique, généré de manière procédurale. Une série de missions inédites, appelée Starbirth, nous invite à percer le secret d'expériences korvax qui ont créé ces êtres psychédéliques, avant de pourquoi pas incuber, faire naître et voler notre propre monstre. Ces créatures volantes ne peuvent en revanche pas être personnalisées, seule la naissance déterminant leurs caractéristiques, alors il faudra recommencer le processus si vous n'êtes pas convaincus par votre progéniture. Elles jouissent évidemment d'une modélisation pensée pour la VR, avec un cockpit lui aussi très organique, et un pilotage utilisant des vrilles recouvertes de veines.

La mise à jour ajoute sinon de nouvelles rencontres spatiales aléatoires, que ce soit avec des objets ou des formes de vie, tandis que des PNJ pourront squatter nos outils de communication, pour discuter, demander de l'aide ou proposer des réductions sur des produits. En vrac, les joueurs peuvent désormais ranger plus facilement leurs objets en divisant leur stock d'un élément par deux, se téléporter par groupe entier à travers l'espace, et profiter d'améliorations visuelles pour les effets de lumière des terrains, nuages et points d'eau.

D'autres patchs du même acabit sont prévus dans les mois à venir pour soutenir la communauté, plus présente encore qu'auparavant. En janvier 2020, No Man's Sky a battu son record de joueurs uniques toutes plateformes confondues, alors que la longueur moyenne d'une session est plus longue que jamais.