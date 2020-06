No Man's Sky : une mise à jour avec du cross-play disponible très bientôt !

No Man's Sky en a fait du chemin depuis son lancement en 2016. Il a ainsi accueilli une dizaine d'extensions majeures qui ont totalement changé l'expérience, et a encore beaucoup d'ambitions pour 2020. Dès demain, il va ainsi accueillir une fonctionnalité qui va révolutionner la communauté : le cross-play !

Une mise à jour sera disponible dès ce 11 juin 2020 pour permettre aux joueurs PC, PS4 et Xbox One de s'amuser sur un même terrain, idéal pour profiter des quelques fonctionnalités multijoueurs en place. Vous pourrez former des groupes avec des joueurs de tous horizons, ou en croiser via le jeu en ligne « ambiant », comme l'appelle Hello Games. À noter que les explorateurs de la même console que vous arboreront un logo lié à votre plateforme à côté de leur pseudonyme, tandis que les autres seront associés à une icône de manette.

Quelques mécaniques ont aussi été introduites pour faciliter le multijoueur, comme une interaction rapide pour ajouter un joueur présent dans votre champ de vision à un groupe existant, la même chose pour l'ajouter à votre liste d'amis, un système de code unique pour gérer ses amitiés et plus encore. Plusieurs correctifs et améliorations seront aussi effectués, comme le retour du chat vocal sur PS4 qui devrait en ravir certains.

Si vous n'avez pas encore découvert No Man's Sky, c'est le moment rêvé : il sera disponible via le Xbox Game Pass sur PC et Xbox One à partir de demain également.