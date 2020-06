Xbox Game Pass : les Kingdom Hearts, No Man's Sky et d'autres confirmés pour juin 2020, plusieurs jeux sur le départ

Quasiment deux fois par mois, Xbox fait le point sur les nouveautés à venir dans le Xbox Game Pass les jours suivants. Les prochains ajouts viennent d'être confirmés et devraient encore une fois ravir les abonnés. Il y a par exemple No Man's Sky, dont l'arrivée sur le service avait été officialisée il y a peu, mais aussi une grosse partie de la saga Kingdom Hearts sur Xbox One avec Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMIX et Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.



Voici le programme pour le 11 et le 18 juin, pour le Xbox Game Pass pour PC et pour Console.

Battlefleet Gothic Armada 2 (PC) – 11 juin

Le nouveau jeu de stratégie temps réel adapté du célèbre jeu de plateau de Games Workshop mettant en scène les batailles spatiales épiques de l’univers de Warhammer 40,000. Découvrez The Gathering Storm et la 13e Croisade Noire, qui bouleversent dramatiquement l’univers et servent de toile de fond à trois campagnes dynamiques, mettant en scène les Tyranids, les Nécrons et l’Impérium. Explorez l’œil de la Terreur et livrez bataille aux côtés de personnages emblématiques comme Belisarius Cawl, Guilliman et d’autres.

Battletech (PC) – 11 juin

Nous sommes en 3025 et la galaxie s’est engluée dans un cycle de guerres perpétuelles que se livrent des maisons nobles à bord d’engins mécaniques énormes : les BattleMechs. Prenez le commandement de votre propre équipe de Mechs et des MechWarriors qui les pilotent et luttez pour survivre alors que vous vous retrouvez au beau milieu d’une féroce guerre civile interstellaire. Améliorez votre base d’opérations stellaires, négociez des contrats de mercenaires avec des seigneurs féodaux, réparez et entretenez votre écurie de BattleMechs vieillissants et exécutez des tactiques de combat dévastatrices pour surpasser vos ennemis sur le champ de bataille.

Dungeon of the Endless (Console & PC) – 11 juin

Un Rogue-Like Dungeon-Defense alliant une 2D rétro à des graphismes en 3D, dans lequel le joueur ou la joueuse et son équipe doivent protéger le générateur de leur vaisseau écrasé et explorer un donjon en perpétuelle expansion, tout en affrontant des vagues de monstres sur le chemin menant à la sortie… Comment les choses pourraient-elles mal tourner ? Ouvrez la porte et vous le découvrirez…

Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMIX (Console) – 11 juin

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX est une compilation en HD de six expériences Kingdom Hearts inoubliables établissant les fondations de la franchise, disponibles pour la première fois dans le Xbox Game Pass ! Aidez Sora, Donald et Dingo à faire triompher la lumière en traversant les mondes iconiques de Disney. Faites équipe avec Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, Simba du Roi Lion, la Bête de La Belle et la Bête, Ariel la petite sirène et d’autres encore.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Console) – 11 juin

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue réunit trois expériences indispensables pour les fans de Kingdom Hearts. Vivez les combats épiques de Sora et Riku dans leur quête pour vaincre Xehanort dans Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Retrouvez Aqua dans Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage, alors qu’elle se bat pour sa survie dans les méandres de l’obscurité.

No Man’s Sky (Console & PC) – 11 juin

Inspiré par l’aventure et l’imagination qui nous fascinent dans les films de science-fiction classique, No Man’s Sky vous présente une galaxie à explorer, remplie de planètes et de formes de vie uniques, dans un environnement rempli de danger et d’action. Dans No Man’s Sky, chaque étoile est la lumière d’un soleil lointain, en orbite duquel se trouvent des planètes pleines de vie. Et vous pouvez aller où vous voulez. Volez sans interruption de l’espace à la surface des planètes, sans écran de chargement ni limite. Dans cet univers infini généré de manière procédurale, vous découvrirez des lieux et des créatures qu’aucun autre joueur n’a jamais vus… et qui n’existeront peut-être jamais ailleurs.

The Bard’s Tale Remastered and Resnarkled (Console & PC) – 18 juin

Vous êtes le Barde, un filou égoïste lassé depuis longtemps par les quêtes secondaires inutiles et les caves infestées de rats. Mais grâce à une chanson magique, vous allez pouvoir invoquer d’autres personnages qui se joindront à votre aventure ! Préparez-vous à découvrir villes, forêts sauvages, rivières, châteaux, tours, donjons bien cachés, montagnes enneigées, cavernes, tombes hantées… et plus encore, au cours de plus de vingt heures de jeu remplies de danger.

Thronebreaker: The Witcher Tales (Console) – 18 juin

Un jeu solo mêlant jeu de rôle et de cartes. Son action prend place dans l’univers de The Witcher et son gameplay allie exploration axée sur la narration, énigmes et combats de cartes. Développé par l’équipe à l’origine des instants les plus emblématiques de The Witcher III: Wild Hunt, le jeu retrace l’histoire de l’illustre guerrière Meve, reine de deux Royaumes du Nord : Lyrie et Riv. Menacée par une invasion nilfgaardienne imminente, Meve est contrainte de reprendre les armes et de s’engager sur le chemin de la destruction et de la vengeance.