Xbox Game Pass : c'est déjà Noël, encore 11 jeux ajoutés au service cette semaine !

Encore une semaine où les abonnés au Xbox Game Pass vont pouvoir se faire plaisir. Nous apprenons aujourd'hui via Xbox On, la chaîne YouTube communautaire officielle, que 9 nouveaux titres vont être ajoutés au service ce 16 décembre. L'habituel article du blog Xbox avec davantage de détails devrait suivre dans l'après-midi, ou au moins d'ici jeudi.

Dans la liste, nous retrouvons la nouveauté The Gunk, comme prévu, mais aussi 4 jeux grands publics signés Outright Games, le récent Lake, et le mastodonte Mortal Kombat 11. Ils seront tous jouables sur PC, consoles et via Xbox Cloud Gaming, histoire de ne laisser personne de côté.



Vous pouvez profiter de l'ensemble des services du Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois.

Mise à jour : le programme officiel vient d'être publié, avec comme souvent quelques départs prévus pour le 31 décembre, et de nouveaux titres compatibles avec les commandes tactiles sur mobiles. Les Chroniques de la guerre de Lodoss : Deedlit au Labyrinthe des merveilles s'ajoute d'ailleurs à la liste des ajouts du 16 décembre, tandis qu'il est rappelé qu'Among Us arrive le 15.

Prochainement

Among Us (Cloud) ID@Xbox – 15 décembre

Bientôt disponible dans le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) avec le Xbox Game Pass Ultimate ! Jouez avec 4 à 15 joueuses ou joueurs en ligne ou via Wi-Fi local et préparez votre vaisseau au décollage, mais ouvrez l’œil (et le bon) car au moins un de vos coéquipiers est en fait un imposteur farouchement déterminé à vous mettre des bâtons dans les roues et à massacrer tout le monde.

Ben 10 : La chasse aux pouvoirs (Cloud, Console & PC) – 16 décembre

Le maléfique Hex a maudit l’Europe et seul Ben 10 peut l’arrêter ! Explorez un monde en 3D rempli de combats, d’énigmes et de secrets pour triompher.

Broken Age (Cloud, Console & PC) – 16 décembre

Broken Age est un jeu familial animé à la main au casting impressionnant : Elijah Wood, Jack Black et Masasa Moyo sont notamment au rendez-vous. Financé grâce à une campagne participative auréolée de succès et pensé par le légendaire Tim Schafer, Broken Age est un titre atemporel sur le passage à l’âge adulte.

Firewatch (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 16 décembre

Firewatch est un jeu solo plein de mystères à la première personne, qui se déroule dans le décor sauvage du Wyoming. Nous sommes en 1989. Vous êtes Henry, un homme qui a tourné le dos à une vie dissolue pour aller travailler comme garde forestier dans l’État reculé du Wyoming. Perché au sommet de votre montagne, vous devez surveiller les départs de feu et protéger la nature. L’été est particulièrement chaud et tout le monde est sur les dents. Votre cheffe, une femme du nom de Delilah, est toujours prête à vous aider via un petit poste radio portable – c’est votre unique contact avec le monde extérieur que vous avez laissé derrière vous.

The Gunk (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 16 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Dans The Gunk, incarnez Rani : avec sa partenaire, elles forment un duo de convoyeuses de l’espace un brin opportunistes à la recherche de la mission qui les rendra enfin riches. Quand elles tombent par hasard sur une planète inconnue regorgeant de ressources, elles se disent qu’elles ont touché le gros lot ! Les membres Ultimate peuvent profiter de The Gunk avec les contrôles tactiles dès sa sortie, dans le Cloud, vous n’aurez donc pas besoin de manette !

Lake (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 16 décembre

Nous sommes en 1986. Meredith Weiss fait une pause dans sa carrière et quitte la ville pour devenir factrice dans son village de naissance. Comment vont se passer ces deux semaines dans la magnifique ville de Providence Oaks, avec son illustre lac et ses habitants excentriques ? Et que fera-t-elle ensuite ? C’est à vous d’en décider.

Mortal Kombat 11 (Cloud, Console & PC) – 16 décembre

Mortal Kombat est de retour dans un nouvel épisode de la série emblématique, plus explosif que jamais ! Découvrez les toutes nouvelles variantes de personnages qui vous permettront de modifier vos Kombattants comme jamais auparavant. Grâce au nouveau moteur graphique, vous participerez à une expérience fracassante et criante de réalisme qui vous plongera au cœur du kombat. Et ce n’est pas tout : avec sa liste de nouveaux Kombattants, le retour des Kombattants Klassiques et les cinématiques époustouflantes de son mode histoire, Mortal Kombat 11 réinvente avec brio la saga épique créée il y a plus de 25 ans.

Pat’ Patrouille : La Super Patrouille sauve la Grande Vallée (Cloud, Console & PC) – 16 décembre

Une météorite a conféré des super-pouvoirs à nos chiots adorés, et a causé un sacré bazar dans la Grande Vallée. Prenez les commandes de la Pat’ Patrouille et déployez leurs pouvoirs, leurs compétences de sauvetage et leurs gadgets pour rendre à nouveau la ville Pat’croyable !

Course avec Ryan (Cloud, Console & PC) – 16 décembre

Prenez le volant dans la peau de Ryan et tous vos jouets préférés du Monde de Ryan, dont Combo Panda et Mo ! Cherchez la gloire en mode Carrière ou faites la course avec vos amis en écran partagé jusqu’à 4. Qui passera la ligne d’arrivée en premier ?

Les Chroniques de la guerre de Lodoss : Deedlit au Labyrinthe des merveilles (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 16 décembre

Les Chroniques de la guerre de Lodoss : Deedlit au Labyrinthe des merveilles est un Metroidvania en 2D développé sous la supervision de Ryo Mizuno retraçant l’histoire de Deedlit et des événements qui ont débouché sur Les Chroniques de la guerre de Lodoss : le Diadème de l’alliance. Ce nouvel épisode a été pensé pour séduire autant les fans de la série que les néophytes.

Transformers: Battlegrounds (Cloud, Console & PC) – 16 décembre

La Terre est en train d’être envahie ! Megatron, le chef des Decepticons, est sur le point de capturer le Allspark. Bumblebee et les Autobots ont besoin de sang neuf pour prendre les commandes et sauver la Terre. C’est là que vous entrez en jeu !

Le Game Pass PC aux Game Awards

La semaine dernière, lors des Game Awards, nous avons annoncé l’arrivée de quatre nouveaux jeux dans le Game Pass PC, dès leur sortie ! Ces titres rejoignent la liste déjà impressionnantes des jeux qui seront disponibles dès leur lancement sur PC, comme Total War: Warhammer III, Redfall, A Plague Tale: Requiem, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl et d’autres encore. Restez connectés sur le Xbox Wire en français pour en apprendre plus sur ces jeux dans les mois qui viennent, pour plus d’informations, lisez notre résumé des Game Awards.

Pigeon Simulator (Cloud, Console & PC)

Incarnez les oiseaux les plus célèbres du monde pour les aider dans leur quête de vengeance, d’amour et de domination du monde. Déféquez sur tout le monde, détruisez tout et rejoignez la révolution des pigeons !

Sniper Elite 5 (Cloud, Console & PC)

Oui, Sniper Elite 5 a bien été confirmé, et il sera disponible dès son lancement dans le Game Pass !

Trek to Yomi (Cloud, Console & PC)

Le jeune épéiste Hiroki a juré à son maître mourant qu’il protégerait sa ville ainsi que celles et ceux qui lui sont chers, quoi qu’il en coûte. Témoin d’une tragédie et contraint par le devoir, le samouraï solitaire devra aller au-delà de la vie et la mort pour déterminer son destin.

Un jeu encore non annoncé de Hugecalf Studios (Cloud, Console & PC)

Hugecalf Studios a dévoilé que leur nouveau jeu arriverait dès sa sortie dans le Game Pass. Nous n’avons pour l’instant pas plus d’informations à partager, mais restez attentifs, nos amis de Hugecalf nous en diront bientôt plus !

Au cas où vous l’auriez manqué

Serious Sam 4 (Cloud, PC & Xbox Series X|S) ID@Xbox – Disponible

L’humanité est assiégée par la horde de Mental, qui se propage dans le monde entier et ravage les restants de notre civilisation brisée. La dernière forme de résistance à l’invasion est la Force de Défense Terrestre menée par Sam “Serious” Stone et son escouade lourdement armée de commandos à la marge. La formule classique de la série Serious Sam a été repensée et vous offre un arsenal imparable afin de combattre un nombre d’ennemis inimaginable, où le mouvement continu et l’esquive seront indispensables pour se sortir de situations impossibles.

Townscaper (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Construisez des villes pittoresques avec des rues sinueuses. Bâtissez de petits hameaux, des cathédrales s’élevant vers les cieux, des réseaux de canaux ou des villes célestes sur pilotis. Il suffit de beaucoup de bâtiments et beaucoup de beauté. Townscaper est un jouet destiné à la méditation. Choisissez des couleurs dans la palette, détruisez des blocs de maison colorés sur la grille irrégulière et regardez l’algorithme sous-jacent de Townscaper transformer automatiquement ces blocs en la ville côtière de vos rêves !

Contenus téléchargeables et mises à jour

Ark: Survival Evolved – la carte gratuite Lost Island – Disponible

Explorez de nouvelles hauteurs et des profondeurs cachées dans cette carte étendue de 150 km² où les survivant·e·s rencontreront de nouveaux biomes, des défis et des ruines mystérieuses ! Qu’il s’agisse d’explorer la vallée des chutes d’eau, d’installer votre maison dans les forêts de séquoias, de vous salir dans les vastes marécages, de plonger sous l’eau, d’escalader des montagnes enneigées ou de faire de la spéléologie, il y a quelque chose pour chaque survivant·e !

Minecraft Dungeons : la Montée Nuageuse (Pass aventures, Saison 1) – Disponible

La première aventure saisonnière de Minecraft Dungeons : la Montée Nuageuse, est disponible. Découvrez un nouveau système de progression et débloquez des récompenses saisonnières via des défis limités dans le temps ou menez l’enquête dans la mystérieuse tour, une immense structure qui mettra vos talents à l’épreuve. Serez-vous assez fort·e pour atteindre son sommet ?

The Elder Scrolls Online : le Festival de la Nouvelle vie – du 16 décembre au 4 janvier

Débloquez des récompenses ayant l’hiver pour thème en terminant des quêtes journalières pendant cet événement en jeu qui se déroule du 16 décembre au 4 janvier.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Préparez-vous pour la fin d’année avec les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate, qui proposent notamment du contenu inédit pour Rogue Company, Gems of War, Vigor & Super Animal Royale. N’oubliez pas de réclamer ces Avantages et d’autres encore dans la section Avantages de votre console Xbox, de l’application Xbox pour PC Windows et de l’application mobile Xbox Game Pass.

Multijoueur d’Halo Infinite : le pack “Pass Tense” pour le MA40 AR – Disponible

Personnalisez votre arsenal en multijoueur avec l’apparence “Pass Tense” pour le fusil d’assaut MA40 et obtenez 4 Boosts d’XP ainsi que 4 Challenge Swaps ! Vous aurez besoin de télécharger le multijoueur d’Halo Infinite pour proposer de cet Avantage, celui-ci est disponible gratuitement sur Xbox, PC et dans le Xbox Cloud Gaming.

Rogue Company – Pack d’Avantages de la Saison 4 – Disponible

Prêts pour la Saison 4 ? Obtenez une tenue exclusive Xbox pour Ronin ainsi que 20 000 points d’expérience pour le Battle Pass. Les membres du Xbox Game Pass peuvent débloquer gratuitement ce pack ! Cet Avantage nécessite d’avoir téléchargé Rogue Company.

Gems of War – Pack Hiver Boréal – Disponible

Recrutez le dragon de glace Borealis et ajoutez les épées légendaires Fire et Ice à votre arsenal cet hiver. Vous recevrez également des matériaux d’amélioration supplémentaires. Cet avantage nécessite d’avoir téléchargé Gems of War, débloquez de nouveaux pouvoirs dès maintenant !

Vigor : Pack Make it Rain – 16 décembre

Plongez dans Vigor et obtenez un accès instantané à un uniforme unique et un nouveau sac gratuitement grâce aux Avantages du Xbox Game Pass Ultimate ! Réclamez ce pack, équipez-vous et soyez prêt·e·s à vous battre avec un arsenal digne de ce nom. Cet avantage nécessite d’avoir téléchargé Vigor.

Super Animal Royale : Pack d’Avantages exclusifs Xbox – 16 décembre

Rendez votre style d’autant plus sauvage avec le hoodie vert et noir. Affrontez vos adversaires avec deux nouvelles apparences pour le fusil et l’élégante cyber-épée verte. Cet avantage nécessite d’avoir téléchargé Super Animal Royale.

10 nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer à 10 jeux de plus avec les contrôles tactiles ! Retrouvez ici la liste complète des jeux compatibles et commencez à jouer sur l’application Xbox sur PC Windows, l’application mobile sur les appareils Android ou depuis xbox.com/play sur votre PC Windows ou les téléphones et tablettes Apple, sans avoir besoin d’une manette. Voici la liste des nouveaux titres disposant de contrôles tactiles :

Astria Ascending

Bug Fables: The Everlasting Sapling

Dicey Dungeons

Fae Tactics

I Am Fish

One Step From Eden

Ring of Pain

Sable

The Gunk – Disponible le 16 décembre

Ils nous quittent le 31 décembre

Les jeux suivants vont bientôt quitter le Game Pass, ce qui veut dire que le temps est venu de s’y replonger avant leur départ ! Souvenez-vous que vous pouvez utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et les conserver dans votre bibliothèque.

Pro Evolution Soccer 2021 (Cloud & Console)

The Little Acre (Cloud & Console)

Yakuza 0 (Cloud, Console & PC)

Yakuza Kiwami 1 (Cloud, Console & PC)

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console & PC)