The Gunk : date de sortie et nouveau trailer captivant pour le jeu d'aventure exclusif aux Xbox

The Gunk était sorti du lot des jeux indépendants en étant annoncé lors du Xbox Games Showcase, en exclusivité sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Ce jeu d'exploration narratif sur une planète hostile est développé par Image & Form Games, à qui nous devons la saga SteamWorld aux multiples épisodes et systèmes de jeu.

Nous n'attendions plus qu'une date de sortie pour savoir quand nous pourrons découvrir cette aventure à la troisième personne originale, et nous l'avons eu lors de l'évènement Thunderful World. Contrairement à d'autres, il n'est pas repoussé à l'année prochaine, car sa date de sortie est fixée au 16 décembre prochain. Un trailer et quelques images nous permettent de retrouver cet univers unique en son genre.

The Gunk est un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne sur un duo de transporteurs spatiaux rugueux, Rani et Becks, qui luttent pour gagner de l'argent alors qu'ils tombent sur une mystérieuse planète chargée de ressources naturelles. Tout en profitant des richesses apparemment abondantes de la planète, ils découvrent la « crasse » et réalisent ses effets néfastes sur la planète, ce qui crée un dilemme moral pour le duo. Suivez leur histoire pour découvrir quel chemin emprunteront Rani et Becks, avec le destin de ce monde extraterrestre entre leurs mains…

Et la meilleure nouvelle si ce projet vous intéresse, c'est qu'il sera intégré dans le Xbox Game Pass dès son lancement, comme prévu ! Vous pouvez vous abonner au service en version Ultimate pour 12,99 € par mois.

