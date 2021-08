GC2021 : The Gunk, le jeu d'exploration narratif sur une fascinante planète hostile précise sa sortie sur Xbox avec un trailer de gameplay

Parmi les productions tierces les plus intrigantes à venir sur l'écosystème Xbox, il y a The Gunk, le premier jeu en 3D de Image & Form Games, les créateurs de SteamWorld. L'aventure narrative sur fond d'univers de science-fiction nous fera incarner une exploratrice perdue sur une planète hostile parsemée d'un liquide aussi hostile que précieux, le gunk.

Son utilisation et les secrets qu'il renferme seront au cœur de notre histoire, comme nous le révèle une bande-annonce diffusée lors de la gamescom 2021. Entre le rythme calme sans trop d'action et la direction artistique fascinante, il y a de quoi être curieux.

Guten tag, tout le monde ! Merci d’avoir patiemment attendu pour avoir plus d’informations sur le nouveau titre de Thunderful, The Gunk. L’équipe travaille depuis juillet 2020 afin que le jeu soit prêt. Nous sommes extrêmement heureux d’enfin avoir pu vous montrer notre premier trailer de gameplay lors du stream Xbox de la gamescom.

Au début du projet, nous avons décidé d’utiliser l’Unreal Engine 4 pour donner vie à cette histoire. Cela nous a permis de créer un prototype rapidement et de travailler dessus, mais cela nous a également offert une flexibilité incroyable et des outils graphiques très puissants qui ont fait que le passage de la 2D à la 3D a été facile pour l’équipe. En plus de cela, nous avons pu utiliser notre propre technologie pour par exemple donner vie à notre « gunk ». Dès le départ, nous souhaitions que cette matière soit hypnotisante, que l’on puisse la regarder pendant des heures, comme une lampe à lave.

Le partenariat avec Xbox a été incroyable et nous voulions tirer pleinement parti de la puissance de l’écosystème Xbox. Nous avons fait des efforts pour que vous puissiez découvrir l’expérience The Gunk, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez.

Nous utilisons le Smart Delivery pour que notre titre soit compatible avec toutes les plateformes Xbox. Sur Xbox One, vous pouvez vous attendre à une expérience stable à 30 images par seconde qui offrira la direction artistique magnifique et les graphismes que vous avez pu voir dans le trailer d’aujourd’hui. Si vous jouez sur Xbox Series X|S ou sur un PC haut de gamme, vous pourrez profiter d’une expérience à 60 images par seconde et d’une résolution pouvant aller jusqu’à 4K.

Il s’agit du nouveau jeu de l’équipe qui a créé la série SteamWorld, c’est à dire nous ! Nous avons cependant décidé d’aller dans une direction complètement différente. The Gunk est notre premier jeu en 3D, nous voulions donc utiliser cette dimension supplémentaire pour créer une expérience plus cinématographique et immersive que tout ce que nous avions fait auparavant. The Gunk est un jeu d’exploration narratif, qui a pour thème la science-fiction et où le développement des personnages joue un rôle très important.

Vous incarnez Rani, la moitié d’un duo qui mine la galaxie pour trouver n’importe quelle ressource digne d’être revendue. Lorsqu’elle atterrit avec sa partenaire Beck sur une planète apparemment désertique, elle tombe sur le gunk, une substance inconnue, qui doit forcément valoir une fortune ! Le problème, c’est que le gunk semble nuire à son habitat naturel, elles se retrouvent donc face à un dilemme : doivent-elles vraiment prendre une décision alors qu’elles ne connaissent pas les conséquences ? Cette découverte dangereuse divisera-t-elle les deux amies ?

L’exploration est capitale dans The Gunk, le monde que vous allez découvrir offre différents biomes comme une région rocheuse et son canyon, une jungle luxuriante, des grottes souterraines et d’autres surprises. Le gunk assèche toutes ces zones, mais alors que vous l’enlèverez, vous découvrirez l’écosystème voué à s’épanouir que ce monde cachait avant l’arrivée de cette gelée destructrice.

Vous pourrez scanner l’environnement pour faire de nouvelles découvertes et en apprendre plus sur le monde. Il ne reste que quelques formes de vies autochtones et les ruines d’une ancienne civilisation qui a soit quitté la planète, soit disparu. Peut-être que le gunk a quelque chose à faire dans cette histoire ? Tout ce que vous trouverez sera ajouté à votre journal, quand vous aurez un moment, nous vous recommandons de fouiller dans ces notes et de les lire, vous pourriez bien trouver des indices pour comprendre ce qu’il s’est passé…

Nous avons hâte que vous puissiez essayer The Gunk en décembre, nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons réussi à accomplir avec Xbox, leur soutien a été d’une aide inestimable. Au fond, The Gunk raconte l’histoire d’une amitié et de l’impact que nous avons sur l’environnement, nous espérons que ces thématiques sauront vous plaire. Nous voulions créer un jeu amusant, moderne et inclusif, qui correspond à nos valeurs.

C’est tout pour moi, rendez-vous en décembre !